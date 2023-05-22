X-Com выходит на рынок решений Pro-AV

Группа компаний X-Com объявила о запуске нового направления бизнеса – профессиональных мультимедийных решений Pro-AV.

Открытие направления Pro-AV состоялось в рамках реализации глобальной стратегии развития группы и нацелено на диверсификацию ее бизнеса в области построения и сервиса решений для компаний различных отраслей, государственных учреждений и ведомств. Также этот шаг призван усилить проектно-сервисную экспертизу X-Com и расширить ее продуктовый портфель.

Заказчикам стал доступны аудиовизуальные системы и решения для оснащения конференц-залов, переговорных комнат, кабинетов, офисных помещений, общественных пространств, а также специализированных мультимедийных инсталляций. Главной блока Pro-AV назначен Пётр Есилевский – отраслевой эксперт с более чем 15-летним управленческим и организаторским опытом. На этом посту он будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочной стратегии, развитие новой экспертизы группы, а также за достижение заданных бизнес-показателей по данному направлению.

Пётр получил высшее техническое образование в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) и окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Менеджмент». Затем он прошел обучение по программе MBA в Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) при академии РАНХиГС.

На протяжении многих лет Петр Есилевский возглавлял департамент мультимедийных систем ГК «Астерос», где отвечал за разработку и реализацию проектов по техническому оснащению аудио и видео оборудованием, системами видеоконференцсвязи комплексов переговорных комнат, многофункциональных конференц-залов, пресс-центров, ситуационных центров, аэропортов, стадионов и др. Под его руководством был реализован ряд стратегически важных проектов построения Pro-AV-решений в компаниях «JTI Россия», «Сибур холдинг», ВТБ, ВЭБ, «Русгидро», ММК, «Роснефть», «Мегафон», МОЭСК, «Вертолеты России», «Газпром» и многих других.

Ранее в ГК «Polymedia» Петр Есилевский возглавлял группу главных инженеров проекта, а также принимал непосредственное участие в реализации значимых для страны проектов таких как, создание и оснащение сети региональных ситуационных центров и центров управления для органов государственной власти, оснащение залов московской мэрии, оснащение пресс-центра «Газпром» и др.

«Запуск направления Pro-AV открывает новую страницу в истории нашего бизнеса. Полагаю, что уже до конца этого года будут реализованы первые проекты создания мультимедийных комплексов, а решения и системы будут широко востребованы в SMB-секторе, составляющем костяк наших клиентов, – сказал Игорь Роганков, управляющий партнер группы компаний X-Com. – Очень рад, что к нашей команде присоединился столь высокоуровневый эксперт и управляющий, как Пётр Есилевский. Уверен, что его профессионализм и глубокое понимание потребностей заказчиков позволят нам достичь всех поставленных целей».

«Передо мной стоит весьма амбициозная задача: выстроить с нуля новое направление бизнеса и достичь плановых показателей. В условиях сохраняющейся экономической нестабильности, сокращения ИТ-бюджетов многих заказчиков и ухода с российского рынка ряда глобальных брендов выполнить ее будет непросто. Однако не сомневаюсь, что, опираясь на собственный опыт и всестороннюю поддержку профессиональной и сплоченной команды, мы получим достойный результат и сделаем группу X-Com ярким игроком рынка Pro-AV», – сказал Пётр Есилевский, руководитель направления Pro-AV группы компаний X-Com.