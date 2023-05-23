Softline и Cloud объявили о начале стратегического партнерства

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, подписал соглашение о стратегическом партнёрстве с Cloud (ООО «Облачные технологии»). Сотрудничество позволит компаниям модернизировать российский и зарубежный бизнес. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ГК Softline и Cloud подписали соглашение о стратегическом партнерстве и начали сотрудничество по всему портфелю продуктов вендора. Важным направлением работы Softline является продвижение и интеграция облачных решений. Благодаря заключению партнерского договора с Cloud продуктовый портфель Softline пополнился новыми решениями в области цифровой трансформации: улучшение инфраструктуры, создание корпоративных хранилищ данных, использование искусственного интеллекта в проектах и всесторонняя поддержка ИТ-систем заказчика.

В рамках сотрудничества двух компаний будет проходить обучение сотрудников Softline с их последующей сертификацией, что позволит команде повысить экспертность в направлении облачных сервисов.

«В настоящее время на рынке крайне востребованы российские облачные технологии, как для замещения иностранных сервисов, так и для расширения возможностей on-prem-решений, которые есть у заказчиков. Cloud является одним из ключевых игроков на рынке облачных сервисов России, предоставляющим качественную альтернативу продуктам ушедших вендоров. Мы рассчитываем на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, которое приведет к совместному успеху в сегменте импортозамещения», – отметил Андрей Благоразумов, вице-президент Группы компаний Softline.

«Компания Softline обладает наработанной базой клиентов, богатым опытом и четким пониманием того, как устроен рынок облачных платформ. Таким образом, это партнерство открывает перед нашими заказчиками новые широкие перспективы цифровой трансформации бизнеса», – сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.

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Компания Cloud – облачный провайдер услуг и сервисов по моделям IaaS и PaaS для физлиц, стартапов, малого, среднего, крупного бизнеса, государственных учреждений и корпораций. Предлагает 60+ облачных сервисов, виртуальный ЦОД, платформу для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.

ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 4800 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.