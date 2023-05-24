ГУАП внедрил тренировочную платформу по кибербезопасности при поддержке Softline

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения при помощи специалистов Softline был открыт «Киберполигон». Платформа позволит студентам получить практический опыт обеспечения кибербезопасности непосредственно в рамках учебной программы кафедры информационной безопасности университета.

ГУАП стал первым университетом в СЗФО, который провел внедрение платформы, отмечают в Softline. Основной задачей университета является организация площадки для тренировки студентов кафедры информационной безопасности.

«Киберполигон» открыт в рамках государственной программы «Приоритет 2030», которая направлена на повышение научно-образовательного потенциала университетов. Создание платформы способствует решению проблемы, с которой студенты сталкиваются при выходе на рынок труда: несмотря на высокий уровень теоретических знаний, им зачастую не хватает опыта применения этих знаний на практике.

«Киберполигон» позволит студентам отрабатывать задачи из сферы информационной безопасности, используя «двойники» существующих ИТ-инфраструктур компаний. В основе платформы лежит программное обеспечение российского вендора «Перспективный мониторинг». Выбор в пользу этого производителя был сделан ввиду более широкой функциональности, чем у аналогов, гибкости решения, возможности тонкой настройки под конкретные потребности заказчика. Так, преподаватели могут пользоваться готовыми образовательными сценариями (например, «защищать» от атаки базы данных предприятия) или же создавать собственные сценарии инцидентов для отработки определенных навыков.

Также платформа предполагает командную работу: студенты могут делиться на две группы, одна из них выступает в роли пентестеров, а вторая – отражает «атаку» на ИТ-инфраструктуру. ГУАП уже рассматривает возможности межвузовского взаимодействия в рамках «Киберполигона» и проведение соответствующих соревнований между учащимся различных университетов.

«ГУАП – первый университет в регионе, внедривший “Киберполигон”. Этот проект станет прекрасным фундаментом для развития практико-ориентированного образования в сфере кибербезопасности в СЗФО и повысит ценность молодых кадров, выходящих из стен этого университета, на рынке труда», – отметила Ирина Казанкова, ведущий менеджер академии Softline.

«Специалисты компании Softline не только помогли нам с проектом по созданию “Киберполигона”, но и оказывали поддержку в течение всего процесса: консультировали по всем возникающим вопросам, провели “киберучения” для наших студентов и помогли выявить точки роста для развития образовательных технологий в университете. Отдельно хотелось бы подчеркнуть ценность внедренной платформы Ampire: благодаря её многофункциональности, мы видим различные сценарии применения “Киберполигона”. Например, проведение всероссийских и международных соревнований в сфере информационной безопасности, таких как “Capture the Flag”, “Capture the Intruder” и в других конкурсах. В будущем мы планируем использовать систему и для глубокого обучения уже работающих специалистов в рамках курсов повышения квалификации», – сказала Юлия Антохина, ректор ГУАП.