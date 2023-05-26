«Сбер» и Волгоградская область будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта

«Сбер» и администрация Волгоградской области расширяют сотрудничество в сфере технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Стороны намерены вместе пилотировать модели машинного обучения и другие технологии искусственного интеллекта в здравоохранении, транспорте, строительстве и для защиты окружающей среды. «Сбер» поможет региону внедрить цифровые технологии на транспортных и спортивных объектах, объектах социальной и коммунальной инфраструктуры. В планах — популяризация применения искусственного интеллекта в работе государственных органов и повышение цифровой грамотности волгоградцев.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сегодня искусственный интеллект полностью созрел для массового промышленного применения: технология вышла из лабораторий в реальный мир, экономический эффект от её применения колоссальный. «Сбер», который прошёл через AI-трансформацию и разработал широкий спектр собственных решений в области искусственного интеллекта, здесь выступает надёжным партнёром, обеспечивая как технологическую, так и экспертную поддержку. Я рад, что интенсивная работа в этом направлении стартовала и в Волгоградской области, и уверен, что уже скоро её жители увидят первые результаты».