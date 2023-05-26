Совет директоров «Софтлайна» утвердил проспект ценных бумаг

Компания «Софтлайн» (АО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявило об утверждении проспекта акций.

Совет директоров АО «Софтлайн» в ходе заседания утвердил проспект ценных бумаг в отношении обыкновенных акций компании.

Проспект был утвержден в рамках процесса приобретения компанией публичного статуса.

В соответствии с законодательством РФ после утверждения советом директоров проспект будет направлен для регистрации в Банк России.

«Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам структурирования бизнеса «Софтлайн» и построения системы корпоративного управления в соответствии с самыми высокими стандартами. Компания имеет сегодня все возможности для того, чтобы воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой и стать одним из наиболее привлекательных IT-активов для наших сегодняшних и потенциальных акционеров», – отметил Владимир Лавров, генеральный директор «Софтлайн».