CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

В «МТС медиа» назначен директор по развитию бизнеса компании

МТС объявила о назначении Ильи Алексеева на позицию директора по развитию бизнеса «МТС медиа» – дочерней компании МТС, развивающей медиактивы. Илья вступил в должность в мае 2023 г.

В новой должности Илья Алексеев будет отвечать за коммерческую деятельность компании, поиск возможностей для роста бизнеса и реализация планов по улучшению ключевых показателей деятельности «МТС медиа» и стриминговой платформы Kion.

Илья Алексеев работает в индустрии более 15 лет. С 2019 по 2023 г. он работал в Spotify, где руководил бизнес-операциями компании в регионе в качестве генерального директора Spotify в России и СНГ. В 2020 г. Илья занимался запуском музыкальной стриминговой платформы Spotify на 5 новых рынках, и благодаря его непосредственному участию Россия стала самым быстрорастущим рынком в EMEA в 2020–2021 гг.

С 2018 по 2019 г. Илья Алексеев занимал должность заместителя генерального директора по цифровому бизнесу в рекламной группе Media Instinct Group. Ранее Илья работал директором по продажам в Facebook, где отвечал за развитие бизнеса компании в России, а также в 2015–2017 был генеральным директором медиаселлера IMHO VI.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах»

После блокировки выплат продавцам Wildberries ждет масштабная «прокурорская проверка»

Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию

Производитель электроники для авто и космоса остановил три завода из-за шифровальщика

Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России

Венчурный фонд «Ростеха» для инвестиций в ИТ тихо ужался до фонда медицинских технологий

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи
Показать еще