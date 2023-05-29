Аркадий Лобас победил в рейтинге и вошел в список «ТОП-100 ИТ-лидеров» России
Генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас по рейтингу Global CIO вошел в список победителей «Топ-100 ИТ-лидеров». Рейтинг проводится среди руководителей российских компаний, которые по мнению профессионального сообщества вносят наибольший вклад в развитие ИТ-отрасли и возглавляют процесс цифровой трансформации.
Аркадий Лобас обладает многолетней практикой создания и внедрения инновационных банковских продуктов и передовых информационных технологий в финансовой отрасли. Возглавляет компанию «ФлексСофт», занимающуюся разработкой и внедрением программного обеспечения для финансовой сферы. Является членом Совета Ассоциации банков «Россия», членом Комитета по финансовой политике РСПП. Принимает активное участие в деятельности Финансово-банковского Совета СНГ и рабочих групп ЦБ РФ.
АО «ФлексСофт» является российским разработчиком высокопроизводительных автоматизированных банковских систем. Флагманский продукт компании — инновационная бизнес-платформа FXL для комплексной автоматизации деятельности банков и финансовых институтов.■ Токен: Kra23azsDРекламодатель: АО "ФлексСофт"ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://www.flexsoft.com/