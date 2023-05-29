Благотворительный фонд «Яндекса» направил более 300 млн руб. на поддержку НКО

Это почти вдвое больше, чем удалось привлечь в 2021 г. Из собранной суммы 177,5 млн руб. — средства от округления в сервисах «Яндекса», 113,2 млн — вклад «Яндекса», а еще 10,7 млн — прямые пожертвования и прочие поступления. Эти и другие показатели «Помощь рядом» раскрывает в отчете за 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» выпустил годовой отчет. В нем рассказывается, как развивался проект в 2022 г. и каких результатов удалось достичь.

Главное за 2022 г.

«Помощь рядом» привлекла 301,4 млн руб. — это почти вдвое больше, чем в 2022 г. (рост 88,98%). Из них 177,5 млн руб. собрали пользователи с помощью округления, а 113,2 млн перечислил «Яндекс». Еще 10,7 млн руб. составили прямые пожертвования и другие поступления.

Количество пользователей, включивших округление, достигло 808 тыс. Средний размер одного округления составил 7,24 руб (рост 31,64%). Округление стало доступно в пяти сервисах «Яндекса»: к «Яндекс Go», «Еде», «Лавке» и «Маркету» добавились «Заправки».

Действовали три программы поддержки некоммерческих организаций: «Поездки для НКО», «Товары для НКО» и «Цифровые сервисы для НКО». Ими воспользовались более 400 организаций, которые решают социальные проблемы в разных регионах страны.

«Помощь рядом» организовала для подопечных некоммерческих организаций 381 730 поездок на такси (рост 144,22%) и выделила НКО 97,9 млн руб. на закупку товаров первой необходимости.

Цифровыми сервисами «Яндекса» воспользовались более 350 НКО.

В программе «Товары для НКО» появился новый формат отбора участников — конкурс. В 2022 г. на него поступило 133 заявки. «Помощь рядом» и независимые эксперты определили 20 победителей — им в течение года перечисляют средства на закупки. Грантовый пул конкурса составил 50 млн руб.

«За минувший год «Помощь рядом» сильно выросла — как количественно, так и качественно. Например, в программе закупок число участников увеличилось с семи до 32, а в программе поездок появились первые автомобили с подъемником — в Москве они уже приезжают на некоторые вызовы к подопечным на креслах-колясках. Все это было бы невозможно без поддержки пользователей «Яндекса», которые включили округление и помогают фондам делать свою работу. Результаты, которых мы добились вместе, — лучшая иллюстрация возможностей системной благотворительности», — сказал директор фонда «Помощь рядом» Илья Шаров.