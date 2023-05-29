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Navicon внедряет российскую платформу BPMSoft

Системный интегратор и разработчик Navicon и компания «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») приступают к совместному продвижению low-code-платформы BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов средних и крупных компаний в единой цифровой среде.

В рамках партнерства Navicon будет не только внедрять BPMSoft, но и создавать собственные продукты на ее базе. Платформа содержит функциональность для гибкой разработки и кастомизации, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами и сервисами, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к ИТ-инфраструктуре, а также предлагает готовые отраслевые сценарии. Благодаря таким возможностям BPMSoft значительно сокращает нагрузку на внутренний ИТ-департамент, минимизирует трудозатраты и потребность в высокоуровневых специалистах.

BPMSoft и сервисы, созданные на ее основе, соответствуют требованиям Единого реестра российских программ и нормативным документам в области информационно-телекоммуникационных технологий и могут быть использованы для замены иностранных систем.

Сергей Чевычелов, управляющий партнер в компании Navicon, сказал: «BPMSoft — отечественная low-code-платформа, способная полноценно заместить продукты от глобальных ИТ-лидеров. Она дает пользователям возможность мгновенно перестраивать процессы с учетом внешних изменений, что очень актуально на сегодняшний день. Решение «из коробки» можно настроить у конечного пользователя буквально за 1-2 месяца. При этом система сразу закроет базовые потребности пользователя по автоматизации бизнес-процесса».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», сказал: «В партнерстве с Navicon мы предлагаем российским компаниям технологичное и надежное отечественное ПО. BPMSoft позволит клиентам перейти на российский продукт с сохранением привычной функциональности, а также продолжить бесперебойное управление производственными процессами в условиях соблюдения цифрового суверенитета. В данный момент мы ведем разработку коннекторов к ряду готовых систем, которыми пользуются наши клиенты, и продолжаем последовательное развитие решения в рамках долгосрочной стратегии».

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