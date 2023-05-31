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Директором объединенного департамента маркетинга ГК Merlion и «Ситилинк» назначен Александр Дедов

В группе компаний Merlion объединили команды маркетинга Merlion и «Ситилинк». Руководителем объединенного департамента назначен Александр Дедов. Он более 9 лет работает в группе компаний и до новой должности возглавлял департамент маркетинга «Ситилинк».

«Уверен, Александр и объединенная команда маркетинга сделают все возможное для эффективного продвижения брендов как в розничном, так и в дистрибьюторском канале. Высокая экспертиза и богатый накопленный опыт позволяют коллегам проводить федеральные маркетинговые кампании самого высокого уровня, а объединение лишь усилит командное взаимодействие», – сказал генеральный директор ГК Merlion Сергей Расколов.

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