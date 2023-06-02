«Аквариус» и «Мой офис» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Аквариус» и «Мой офис» подписали соглашение, которое позволит ускорить проекты цифровой трансформации российских организаций, осуществляющих переход на отечественные технологии.

Соглашение между двумя стратегическими партнерами, одним из ведущих разработчиков и производителей клиентских и серверных устройств компанией «Аквариус», и разработчиком ПО для офиса и совместной работы «Мой офис», укрепляет сотрудничество в области создания и вывода на российский рынок современных высокотехнологичных решений для корпоративных пользователей.

Стороны договорились оказывать экспертную поддержку, осуществлять обмен опытом и аналитическими данными, участвовать в разработке материалов. Также в рамках соглашения компании будут проводить тестирование своих продуктов на взаимную совместимость и представлять интересы друг друга при реализации совместных проектов.

Оборудование, производимое компанией «Аквариус», имеет необходимые сертификаты, подтверждающие ее российское происхождение, и внесены в единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Мультипродуктовая платформа «Мой офис» содержит полный набор настольных, мобильных и веб-приложений для общения и совместной работы с документами на всех популярных операционных системах и устройствах. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, неприкосновенность личной и рабочей информации, соответствуют отраслевым стандартам безопасности и требованиям российского законодательства, и подходят организациям любого размера.

«Мой офис» – один из стратегических партнеров, с которым мы разрабатываем совместные решения для российского рынка. Данное сотрудничество не только способствует развитию отечественной ИТ-отрасли, но и помогает обеспечивать заказчикам надежный и востребованный комплексной подход, чтобы сделать их переход на отечественное оборудование комфортным, – отметил президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов. – ПО «Мой офис» протестировано на устройствах различного форм-фактора и заслуженно получает высокие оценки пользователей. Мы планируем продолжать создавать совместные эффективные решения для отечественного рынка. И подписание данного соглашения будет способствовать продуктивной работе в этом направлении».

«Мой офис» на протяжении нескольких лет сотрудничает с ГК «Аквариус». Ранее наши активности ограничивались поставкой программных продуктов для реализуемых коллегами проектов. Теперь благодаря соглашению наше взаимодействие выходит на более высокий уровень — каждая из сторон получает дополнительные возможности для развития и обмена опытом. Технологическое партнерство в первую очередь означает более широкие возможности тестирования наших технологий на предмет взаимной совместимости. «Мой офис», производителю программных продуктов, важно гарантировать клиентам идеальную работу наших продуктов на компьютерных и серверных решениях Aquarius, которые становятся все более популярными в корпоративном сегменте. Соглашение между нашими компаниями расширяет наши полномочия и открывает новые горизонты для эффективного сотрудничества», — сказал Павел Калякин, генеральный директор компании «Мой офис».