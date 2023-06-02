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«Цифра» и Smart technologies договорились использовать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов

Российский разработчик ПО для цифровизации промышленности группа компаний «Цифра» и разработчик инфраструктурных решений для государственных и корпоративных заказчиков, компания Smart technologies, подписали соглашение о сотрудничестве. «Цифра» и Smart technologies договорились сотрудничать в области цифровой трансформации крупнейших индустриальных заказчиков, а также в сфере развития сервисов цифровой платформы управления производством ZIIOT и цифровых финансовых активов (ЦФА).

Стороны намерены развивать приложения на базе open source-технологий для промышленности, разрабатывать комплексные предложения для заказчиков в области импортонезависимого программного и аппаратного обеспечения для эффективной цифровой трансформации крупнейших промышленных компаний, а также пилотировать и масштабировать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых финансовых активов.

Сотрудничество позволит вывести на рынок и поставлять промышленности российские программно-аппаратные решения. Речь идет о таких продуктах как платформа «Боцман» для создания виртуального частного облака и управления микросервисной архитектурой, «СТ. Монитор» — система мониторинга и управления ИТ-ресурсами. Также сотрудничество позволит запустить разработку специализированных приложений на платформе для управления производством ZIIOT. Все продукты компаний включены в реестр российского ПО.

«Наше сотрудничество позволит предприятиям успешнее и быстрее реализовывать свои цифровые стратегии и минимизировать риски, связанные с зависимостью от зарубежных продуктов», — сказал заместитель генерального директора ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

«Совместные проекты с «Цифрой» позволят нам протестировать технологии распределенных реестров с целью формирования цифровых активов — в частности, информационную систему «Смарт» по выпуску и обороту ЦФА. ИС «Смарт» автоматизирует процессы создания, хранения и обновления информации об операциях с ЦФА и реализует алгоритмы, обеспечивающие тождественность указанной информации во всех базах данных, составляющих распределенный реестр ИС «Смарт». Это новый инструмент для российского ИТ-бизнеса, который, на наш взгляд, взаимовыгоден для бизнеса и инвесторов и будет способствовать более успешному финансированию ИТ-продуктов», — отметил заместитель генерального директора Smart technologies Олег Кот.

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