Правительство Югры и «Ростелеком» подписали меморандум о цифровизации экономики

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин подписали меморандум о партнерстве. Главная цель, обозначенная в документе, – реализация в регионе проектов цифровой экономики.

Наталья Комарова, губернатор Югры, сказала: «В фокусе сотрудничества правительства автономного округа и "Ростелекома" — создание эффективных систем хранения, обработки больших объемов данных, развитие современной информационной инфраструктуры, предназначенной для поддержки проектов цифровой экономики, создание IT-инфраструктуры для "умного города", промышленности, нефтегазодобычи, энергетики и сельского хозяйства. Также среди направлений партнерства — создание условий для работы с большими объемами данных для обеспечения безопасности югорчан, совершенствование системы здравоохранения, цифровизации государственного управления и цифрового взаимодействия с гражданами».

Иван Пичугин, вице-президент «Ростелекома» на Урале, сказал: «При нашем содействии и активной работе в Югре продолжится создание IT-инфраструктуры для "умных городов", которое подразумевает модернизацию уличного освещения, внедрение умных приборов учета коммунальных ресурсов и энергопотребления, развитие системы видеонаблюдения и других. Масштабная программа уже действует в Ханты-Мансийске. Элементы проекта внедрены в Нижневартовске и Сургуте».

Учитывая промышленный потенциал Югры, одним из ключевых направлений будет обеспечение потребностей нефтедобывающих компаний. Применение технологии «цифровых двойников» для отдельной скважины или целого месторождения генерирует огромный поток данных, который нужно хранить и обрабатывать. Анализ этой информации позволит предотвратить эксплуатационные инциденты и повысить производительность отрасли в целом.

Кроме того, «Ростелеком» будет разрабатывать облачные решения на базе российских продуктов и обеспечит их защиту.