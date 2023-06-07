Для курьеров-партнеров «Яндекс доставки» стали доступны моментальные выплаты на карту «Яндекс про»

Самозанятые курьеры, сотрудничающие с сервисом «Яндекс доставка», теперь могут оформить дебетовую карту «Яндекс про» и получать на нее моментальные выплаты за выполненные заказы. В январе 2023 г. такой сервис стал доступен для водителей-партнеров «Такси». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс доставки».

Самозанятые курьеры, которые сотрудничают с «Яндекс доставкой» теперь могут бесплатно оформить дебетовую банковскую карту «Мир» в приложении «Яндекс про». Карту выпускает и обслуживает «Яндекс банк».

С помощью карты «Яндекс про» курьеры смогут получать моментальные выплаты за заказы напрямую без дополнительных сборов, которые взимают сторонние банки и сервисы за переводы. Оплата за каждый выполненный заказ будет начисляться на карту за три минуты после его завершения или даже быстрее. Следить за денежными поступлениями, расходами и переводами можно в специальном разделе в «Яндекс про» — устанавливать приложение интернет-банка не нужно.

Обслуживание карты бесплатное. За популярные категории покупок начисляется кешбэк — например, автокурьерам за покупки на «Яндекс маркете» на карту вернется до 10%, за оплату в ресторанах фастфуда — до 5%. Скоро появится больше специальных предложений и для пеших курьеров-партнеров. Чтобы оплачивать покупки с помощью смартфона, нужно зарегистрировать карту в приложении Mir Pay для платформы Android.

Для оформления карты нужно обновить приложение «Яндекс про» до последней версии и использовать свой «Яндекс ID» для входа в аккаунт. Кроме цифровой карты можно выпустить пластиковую. Карту можно получить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

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«Яндекс» разрабатывает бесплатные и удобные финансовые продукты, чтобы партнеры сервисов группы компаний не переплачивали за обслуживание, получали кешбэк и другие выгоды при оплате покупок картой. Расширение доступности карты «Яндекс про» на самозанятых курьеров — продолжение этого проекта. Первыми возможность оформить дебетовую карту «Яндекс про» в январе 2023 г. получили водители-партнеры, выполняющие заказы в сервисе «Яндекс такси».

«Яндекс доставка» помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку.