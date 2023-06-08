HeadHunter запустил сервис открытой аналитики рынка труда

Российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter представила сервис открытой аналитики рынка труда «hh статистика». С его помощью работодатели, соискатели, СМИ и любые заинтересованные уже сейчас смогут оценить конкуренцию за рабочие места и динамику спроса в нужном сегменте рынка, сравнить тренды в регионах и профессиональных областях, а в дальнейшем – получить информацию о предлагаемых и ожидаемых заработных платах. Сервис бесплатный и находится в свободном доступе по ссылке stats.hh.ru. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

«hh статистика» предоставляет качественную верхнеуровневую аналитику рынка труда. Она строится на данных из базы HeadHunter, а это почти миллион активных вакансий и более 60 млн активных резюме. Такой объем позволяет получать по-настоящему уникальную информацию о ситуации с подбором в России, которую мы предоставляем совершенно бесплатно.

«hh статистика» помогает: быть в курсе трендов рынка, чтобы вовремя корректировать стратегию подбора персонала; понять причины, почему не срабатывает та или иная вакансия; найти регионы-доноры, откуда можно привлекать соискателей; спланировать открытие бизнеса в регионах.

На главной странице сервиса находятся все базовые данные по рынку труда: уровень спроса и предложения и уровень конкуренции. С июля 2023 г. к этим данным добавится предлагаемая и ожидаемая зарплаты. Здесь же можно получить аналогичную статистику по любому субъекту России или его административному центру — достаточно выбрать нужный регион на карте.

Ниже на главной странице располагаются графики, отражающие изменения основных показателей, например «hh.индекса», который демонстрирует уровень конкуренции на рынке труда в соотношении числа активных резюме и количества вакансий. Благодаря графику можно оценить динамику конкуренции за последние два года и сразу понять, в чью сторону меняется рынок — работодателей или соискателей. При необходимости можно сузить данные до нужной профобласти и региона.

На главной странице доступны и другие показатели, например изменение спроса и предложения за последний месяц или год, а также структура вакансий и резюме в разных профобластях. Последние два наглядно показывают работодателям, каких сотрудников на рынке труда больше всего прямо сейчас, какие профобласти самые конкурентные и где придется побороться за кандидатов. Кроме того, отдельно вынесен показатель изменения количества вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С помощью «hh статистики» вы можете сравнивать любые показатели между собой — это касается как данных по регионам и профобластям, так и показателей за разные промежутки времени. В этом поможет вкладка «Настраиваемая аналитика».

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HeadHunter — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 480 тыс. компаний. База компании содержит свыше 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter — аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.