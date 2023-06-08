Международный лагерь по космической робототехнике стартовал в центре детского творчества «Охта» в Санкт-Петербурге

Онлайн-университет дополнительного образования «Интеллект университет» и ИТ-компания Omega.Future совместно с центром детского и юношеского творчества «Охта» запустили международный космический робототехнический лагерь, первая смена которого приурочена к проведению Петербургского международного экономического форума.

В течение двух недель дети будут изучать основы электроники и схемотехники, учиться моделировать роботов, разрабатывать алгоритмы и программы управления роботами в виртуальной среде и на реальных полигонах, развивать навыки в новых медиа и технологическом предпринимательстве. Обучение будет проходить с использованием образовательных наборов «Быстрый старт в робототехнику», программного обеспечения для программирования роботов «Кулибин», робототехнической платформы OmegaBot, полигона «Яблони на Марсе».

Летняя смена завершится соревнованиями роботов на учебном космическом полигоне, стилизованном под поверхность Марса. По окончании программы каждый участник получит сертификат, подтверждающий полученные знания, который в дальнейшем можно будет приложить к портфолио при поступлении в учебное заведение. После завершения летней смены в петербургском центре детского творчества «Охта» эстафету примет столица ОАЭ Абу-Даби, где начнется аналогичная программа для арабских школьников.

«Наш международный космический лагерь в Санкт-Петербурге и столицах ОАЭ и Саудовской Аравии — это уникальная возможность для школьников окунуться в мир космической робототехники. Эта перспективная инженерная дисциплина объединяет более 30 направлений: от физики и математики до программирования и искусственного интеллекта. Во время обучения наши ученики участвуют в международных соревнованиях по спортивному программированию, общаются с космонавтами и космическими инженерами и последовательно приближают реальность к мечте. Победители международных соревнований, которые начнутся в лагере и продлятся в течение учебного года, получат дипломы и сертификаты с подписью космонавтов», — отметил Алексей Чугринов, визионер и лидер «Интеллект университета».

«Развивая робототехнику и программирование со школьной скамьи, мы готовим для себя будущих инженеров и разработчиков, которых нам так сильно сейчас не хватает. Если мы займемся этим сейчас, если наши образовательные программы и инструменты будут интегрированы в образовательный процесс сегодня, то через десять лет мы получим достойные кадры для цифровой экономики. Мы с партнерами из «Интеллект университета» придумали концепцию летнего космического лагеря, где дети смогут в игровой форме легко и увлекательно изучать схемотехнику, робототехнику и программирование — это поможет им развивать логическое мышление и интерес к науке и технологиям», — сказал Ярослав Алейник, CEO Omega.Future.

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«Интеллект университет» — онлайн-университет непрерывного дополнительного образования для детей и взрослых. Резидент ИТ-кластера «Сколково», разработчик образовательных технологий и программ. Образовательные программы по методикам и технологиям «Интеллект университета» прошли апробацию на 2500 школьниках и студентах со всей России от Камчатского и Приморского края до Ханты-Мансийского автономного округа и Звездного городка Московской области. Проведена экспертиза Российской академии образования, получены рекомендации для внедрения в школах.

Omega.Future — российский разработчик ИТ-решений для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. С 1999 г. оказывает услуги в области системной интеграции, является разработчиком и поставщиком решений в сферах образовательной и промышленной робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, аддитивных технологий. Разработчик более 20 программных продуктов, входящих в реестр российского ПО. В портфеле компании более 2000 реализованных проектов в России и СНГ. В числе партнеров и клиентов — региональные и федеральные министерства и ведомства России, администрации городов, государственные корпорации, крупнейшие вузы России.