«Первый бит» помог торговой сети «Командор» перейти на единую систему расчета зарплаты для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП»

Проектный центр «Первого бита» в Красноярске и сеть розничных магазинов «Командор» завершили масштабный проект по автоматизации. В результате создана единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП». Об этом CNews сообщили представители «Первого бита».

Компания «Командор» использовала для расчета заработной платы и работы с персоналом интеллектуальную многоплатформенную систему управления предприятием, у которой был закрытый код. В ней не были автоматизированы подсистемы подбора персонала, обучения и развития сотрудников, охраны труда. Для внедрения этих подсистем требовались глобальные доработки. Кроме того, между программой управления предприятием, «1С:Бухгалтерией» и решением для розничной торговли не было автоматического обмена, выгрузка и загрузка данных выполнялась в полуручном режиме.

Было принято решение о переходе на современную систему с открытым кодом – «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Партнером по внедрению стала команда Проектного центра «Первого бита» в Красноярске.

Проект перехода на новую систему «1С:ЗУП КОРП» занял почти два года. Длительность внедрения обусловлена большой штатной численностью сотрудников – порядка 11 тыс. человек – и высоким коэффициентом текучести кадров. Специалистам «Первого бита» необходимо было обработать большой объем данных, а также разработать ряд дополнительных инструментов для предприятия.

Например, создано автоматизированное рабочее место (АРМ) расчетчика. Оно позволяет делать групповой расчет документов, автоматически рассчитывать отпуска, пересчитывать зарплату, массово рассчитывать увольнения, осуществлять выплаты по трудовым договорам и договорам ГПХ в разбивке по подразделениям, банкам, кассам. Также разработаны АРМ по контролю табеля, где утверждается табель и индивидуальные графики сотрудников, и АРМ планирования отпусков, который позволяет массово на основании планирования сделать график. Внедрение таких доработок существенно сократило трудозатраты сотрудников на выполнение этих операций.

Компания имеет более 400 структурных подразделений, расположенных на территории пяти регионов России – Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области, республики Хакасия и Тыва, которые относятся к разным ИФНС. Это диктует необходимость настраивать консолидированную по нескольким группам подразделений отчетность, в то время как регламентированный учет ведется отдельно по каждому магазину. Доработки в этом направлении упростили сдачу отчетности, так как она корректируется и заполняется автоматически.

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«Командор» – торговая компания, развивающая сеть магазинов под брендами «Командор» (супермаркеты и магазины «у дома»), «Хороший» (дискаунтеры), «Аллея» (гипермаркеты). В состав холдинга входит более 400 торговых точек в 103 населенных пунктах России в пяти регионах (Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях, республиках Хакасия и Тыва). Штат сотрудников составляет порядка 11 тыс. человек.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.

Красноярск Проектный центр – структурное подразделение компании «Первый бит», объединяет команду разработчиков и аналитиков, специализирующихся на проектной и отраслевой автоматизации холдингов, крупных торговых предприятий и производств. Внедряет такие решения как «1С:ERP», «Бит.финанс», «Бит.строительство», «1С:ЗУП КОРП» и т.п.