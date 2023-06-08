Wildberries: итоги I квартала 2023 года

Маркетплейс Wildberries подвел итоги I квартала 2023 г. Общее число заказов на онлайн-платформе достигло 618,1 млн (+118% год к году). Оборот от продаж товаров и услуг на Wildberries (GMV) увеличился на 100% до 577,194 млрд руб. об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Самые высокие темпы роста отмечены в категориях: Автомобильные товары (+207% год к году); Оборудование для умного дома и безопасности (+202%); Игровые консоли и игры (+200%); Садовая техника (+189%); Строительные инструменты (+181%).

Наибольшие объемы продаж – в сегментах fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорожденных, хозяйственные средства и т.д.), продукции для благоустройства дома и дачи, бытовой техники и электроники, а также косметики и парфюмерии.

Основные показатели

Основные тенденции потребительского спроса

Около 84% от всей реализованной через Wildberries продукции приобрели жители регионов (за пределами Москвы и Санкт-Петербурга). По сравнению с I кварталом 2022 г. этот показатель вырос на 3%.

Наибольший прирост покупательской аудитории отмечен в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах

Регионы с наибольшими темпами прироста покупательской аудитории*: Приморский кр. (+186% год к году); Дагестан (+172%); Еврейский АО (+160%); Амурской об. (+137%); Бурятия (+131%).

*по числу жителей, оформивших на онлайн-платформе как минимум одну покупку за I кв. 2023 г.

Развитие инфраструктуры

Завершилось возведения новых очередей собственных распределительных центров Wildberries в Краснодаре (50 тыс. кв. м до 100 тыс. кв. м) и Невинномысске (Ставропольский кр.) (50 тыс. кв. м).

В процессе строительства и подготовительных работ находятся около 1,5 млн кв. м площадей складских объектов в Самарской, Рязанской, Волгоградской областях, Удмуртии и др. регионах.

Для предпринимателей из регионов страны были запущены дополнительные сортировочные центры в Белогорске (Амурская обл.), Махачкале (Дагестан) и Кемерове.

Компания ускорила доставку заказов покупателям по всей России. Наиболее существенно – в Северо-Кавказском округе, жители которого стали получать свои покупки почти на день быстрее, чем это было годом ранее, Северо-Западном – на 15 часов быстрее и Ханты-Мансийском — на 14 часов.

Международное развитие

В Минской области Белоруссии заработал третий по счету распределительный центр Wildberries площадью 13 тыс. кв. м.

В Кыргызстане первый логоцентр в 1500 кв. м открылся для местных предпринимателей.

В Казахстане на 1000 кв. м была расширена площадь логоцентра в Астане до 9000 кв. м, сортировочного центра в Алматы – на 1500 кв. м до 4500 кв. м.

В Белоруссии, Кыргызстане и Казахстане для местных предпринимателей впервые стала доступна приемка поставок в пунктах выдачи заказов Wildberries.

Совокупная площадь всех логистических центров компании на территории всех стран присутствия по итогам I квартала 2023 г. составила около 2,8 млн кв. м.

Социальная ответственность

Общий объем инвестиций в собственную уникальную программу лояльности (скидка постоянного покупателя) достиг 102,46 млрд руб. (+111% год к году). Максимальный объем вложений (39,57 млрд руб. +118%) зарегистрирован в марте 2023 г. Программа финансируется полностью за счет средств компании. Благодаря этому предприниматели увеличивают свои продажи, не снижая цены на свою продукцию, а потребители приобретают все необходимое по доступным ценам.

За три месяца 2023 г. Wildberries создала более 9000 новых рабочих мест для россиян в различных профессиональных областях отрасли интернет-торговли. Большая их часть появилась в регионах страны.

Доходы специалистов логоцентров компании выросли в среднем на 26% год к году, владельцев партнерских пунктов выдачи заказов – на 17%, а менеджеров собственных точек выдачи – на 10%. Развитие принципов платформенной занятости и цифровизация бизнес-процессов позволила Wildberries внести вклад в увеличение реальных доходов россиян.

Первой из российских онлайн-платформ Wildberries полностью ограничила продажу вейпов и любых курительных смесей, в том числе и безникотиновых. Это позволило ограничить распространение потенциально опасной продукции, которая пропагандирует культуру курения у подрастающего поколения, что приводит к потреблению сигарет и вейпов.

Новые возможности для предпринимателей

Продолжается развитие WB как платформы для малого бизнеса. Частные перевозчики и исполнители выполнили в I квартале 2023 г. около 80% доставки «последней мили» - от распределительных центров компании до пунктов выдачи заказов.

В тестовом режиме для жителей нескольких регионов России стала доступна доставка сверхгабаритных товаров: мебели, инструментов и сантехники. Производители и продавцы получили возможность расширить ассортимент своей продукции в онлайн-сегменте и повысить свои доходы.