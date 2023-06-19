В Linxdatacenter назначен новый директор по маркетингу и PR

Linxdatacenter объявляет о назначении Елены Духовной на должность директора по маркетингу и PR. Елена будет отвечать за развитие бренда компании, повышение известности на рынке, вывод новых облачных сервисов и лидогенерацию. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter.

Linxdatacenter известен как провайдер услуг коммерческих дата-центров в Москве и Петербурге. Несмотря на то, что компания одной из первых на российском рынке начала предоставлять услуги IaaS и накопила большую экспертизу в этом направлении, ключевым бизнесом Linxdatacenter оставались услуги ЦОД. В соответствии с новой стратегией, компания в ближайшие пяти лет планирует войти в топ облачных провайдеров российского рынка.

В настоящее время Linxdatacenter инвестирует в развитие облачной платформы и сервисов, расширяя линейку облачных продуктов, разрабатывает комплексное импортонезависимое решение для частного и публичного облака, проходит аттестацию платформы на соответствие различным требованиям регуляторов. Также планируется развитие сети собственных дата-центров как базы для облака в двух столицах и регионах России.

Елена Духовная

«Сильный маркетинг — это одна из важных составляющих в достижении амбициозных целей роста бизнеса. Перед директором по маркетингу стоят задачи существенного увеличения известности бренда, вывода на рынок новых облачных услуг и привлечения новых клиентов в компанию. Елена Духовная обладает многолетним опытом в продвижении ИТ-брендов на российском рынке и пониманием специфики продуктов и отрасли, что в ИТ имеет принципиальное значение. Уверен, что Елена выстроит эффективный процесс маркетинга, что поможет компании совершить рывок на облачном рынке», – отметил Михаил Ветров, генеральный директор Linxdatacenter.

Одной из первоочередных задач станет проведение ребрендинга компании. Уже сейчас в процессе разработки находится стратегия маркетинга и PR, в рамках которой будут скорректированы позиционирование, ключевые сообщения рынку и каналы коммуникаций с потенциальными клиентами.

«Принятая стратегия развития бизнеса и курс на облака требуют переосмысления основного бренда компании, разработки нового позиционирования и усиление ценностного предложения клиентам. Помимо этого, требуется выстроить процесс лидогенерации, чтобы поддержать планы по кратному росту бизнеса. Для меня как маркетолога это вызов, который я принимаю. Я встретила в Linxdatacenter талантливых, увлеченных своим делом людей, рада присоединиться к команде и внести свой вклад в достижение общих целей», – отметила Елена Духовная, директор по маркетингу и PR Linxdatacenter.

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Елена Духовная закончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) по специальности «Маркетинг», а также обучалась в ВШЭ управлению B2B маркетингом. В маркетинге ИТ-компаний работает с 2001 г. В компании IBS продвигала услуги управленческого консалтинга и аутсорсинга, пять лет возглавляла департамент маркетинга ГК «Астерос», где вместе со своей командой создала и вывела на рынок новое имя компании. Последние четыре года возглавляла маркетинг инфраструктурного направления в «Инфосистемы джет», где продвигала облачные технологии, DevOps и проекты по созданию и поддержке классической ИТ-инфраструктуры для крупных клиентов.

Linxdatacenter – провайдер высокотехнологичных ИТ-решений для бизнеса. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. Linxdatacenter владеет дата-центрами уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге. Портфолио компании включает услуги по размещению оборудования в дата-центрах (colocation), облачные сервисы на базе собственной платформы LinxCloud и решения в сфере информационной безопасности, а также защищенный доступ к глобальным облачным платформам.