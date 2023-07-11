«Технологии доверия» и «Ланит омни» стали стратегическими партнерами

«Технологии доверия» (ранее PwC в России) и «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. Компании сфокусируются на совместной реализации проектов для продвижения low-code платформы BPMSoft и услуг консалтинговой практики. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Технологии доверия» теперь входит в партнерскую сеть BPMSoft. Взаимодействие поможет предложить большому кругу клиентов из разных отраслей лучшую экспертизу для реализации ИТ-проектов и обеспечить их функциональными решениями для автоматизации и управления бизнес-процессами.

Юрий Швыдченко, директор технологической практики «Технологии доверия»: «Отечественные компании столкнулись с необходимостью быстрого перехода с иностранных систем на альтернативное ПО. Для успешной миграции им необходимы качественные российские продукты, ИТ- и бизнес-консалтинг и, конечно, эффективное управление изменениями. Вместе с «Ланит омни» мы готовы оказать им такую поддержку в полном объеме. Кроме этого, будем развивать и внутренние компетенции команды в рамках продуктовой линейки BPMSoft».

Владимир Чанышев, директор департамента партнерских продаж «Ланит омни»: «Партнерство с одним из лидеров рынка аудиторских и консалтинговых услуг – это бесценный опыт и новые потенциальные клиенты, в том числе из рейтинга RAEX-600. Плюс, это возможность в коллаборации с экспертами «Технологий доверия» повысить уровень зрелости партнерской экосистемы. Взаимодействие на проектах, обмен лучшими практиками и методиками цифровой трансформации помогут создать активную ИТ-среду, заинтересованную в инновациях и постоянном улучшении бизнес-процессов».

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Компания «Технологии доверия» предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Нижнем Новгороде работают около 3000 специалистов.

Компания «Ланит омни» (входит в группу компаний «Ланит») основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. Она позволяет не только автоматизировать CRM, но и запускать разнообразные клиентские сервисы и при этом не требует отдельных специализированных решений под определенный функционал. Платформа содержит low-code инструменты для настройки и кастомизации, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами, закупками и сервисами, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. А также включает разнообразные решения партнеров и готовые отраслевые сценарии для различных индустриальных задач.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.