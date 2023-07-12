NtechLab объявляет об изменениях в исполнительном руководстве

Андрей Теленков покидает пост генерального директора NtechLab. На эту должность назначен Сергей Сучков, который более 15 лет занимал руководящие должности в ведущих ИТ-компаниях в России.

NtechLab на протяжении пяти лет демонстрирует динамику роста ключевых показателей эффективности бизнеса. В связи с кратным ростом ключевых показателей появилась необходимость разделить управление внутри компании.

Андрей Теленков займется проектами компании, направленными на увеличение акционерной стоимости бизнеса. Ранее под его руководством компания продемонстрировала значительный рост как в части финансовых показателей, так и портфеля технологических и продуктовых решений, реализовала ряд уникальных крупных проектов и закрепила лидерские позиции.

Российский бизнес компании развивается, выручка в 2022 году превысила 1 млрд руб. Это направление бизнеса остаётся ключевым для акционеров, крайне конкурентным на рынке и требует отдельного фокуса в управлении проектами как в сфере B2G, так и B2B. Компетенции нового руководителя компании в России Сергея Сучкова будут способствовать дальнейшему развитию NtechLab.

Сергей Сучков более 15 лет занимал руководящие должности в ИТ-компаниях, в том числе «Спектр» и «Ростелеком», и отвечал за развитие таких направлений, как умные и безопасные города, 5G, а также проекты разработки алгоритмов распознавания на транспорте.

«Я хотел бы поблагодарить совет директоров NtechLab за предоставленную возможность возглавить компанию в период трансформации отрасли видеоаналитики в России и в мире. Компания продолжит создавать инновационные технологии, которые делают Россию одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта», – отметил Сергей Сучков.

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NtechLab с 2015 г. разрабатывает программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Продукты и алгоритмы компании используются для реализации широкого набора сценариев в корпоративном и государственном секторе.