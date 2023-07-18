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«Нетрика» и Axoft заключили партнёрское соглашение

Многопрофильная ИТ-компания «Нетрика», специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных структур и корпораций, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили партнёрское соглашение. Теперь «Нетрика» и её заказчики смогут воспользоваться возможностями, предоставляемыми Axoft по поставке лицензионного программного обеспечения от проверенных вендоров.

«Нетрика» – полностью российская компания-разработчик ПО. За её плечами более чем 13-летний опыт разработки ИТ-решений для государства и бизнеса.

В госсекторе импортозамещение ПО идёт быстрее, чем на корпоративном рынке. Ещё в июне 2015 г. был принят закон о создании реестра отечественного ПО, а в ноябре подписано постановление, которое вводит ограничение для госзаказчиков на закупку ПО, отсутствующего в реестре. С 31 марта 2022 г. в России указом президента запрещено приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры страны. В ответ на текущую повестку «Нетрика» активно разрабатывает продукты-аналоги ушедшего ПО, а также предоставляет услуги по миграции СУБД в госсекторе и промышленности.

Axoft уже более 10 лет целенаправленно развивает экспертизу в отечественных решениях. Проведённое в прошлом году исследование процессов импортозамещения в ИТ показало: влияние административного ресурса простимулировало государственные организации и госкомпании замещать иностранные технологии отечественными решениями. 70% респондентов не испытывают трудностей при миграции и могут полностью или частично осуществить полный цикл перехода. 57% ИТ-компаний отметили потребность своих заказчиков в ускоренном переходе с западных технологий на российские, ещё 37% планируют заместить иностранное оборудование. В портфеле Axoft собрано более 1500 ведущих поставщиков ПО и «железа», в том числе из реестра ПО отечественных производителей и из списка технологических лидеров. Создан сервис «Обновись», где представлена полная информация о продуктах вендоров Axoft: от информационной безопасности, операционных систем, прикладных ПО до серверов и рабочих станций. Компания обладает собственной демолабораторией, где в онлайн-режиме можно протестировать решения. В арсенале Axoft – оборудование для проведения пилотных проектов, в штате компании работает команда инженеров, обладающая профессиональной экспертизой по технологическим практикам. «Нетрика», зная основные потребности и боли своих заказчиков, может предложить им как собственные разработки, так и подобрать оптимальное решение из портфеля Axoft.

Спустя год после ухода с ИТ-рынка многих западных поставщиков, существует острый спрос не только на отечественные решения, но и на технически грамотных специалистов, которые могут осуществить оперативную миграцию на российские продукты. Примером может послужить миграция с зарубежных систем управления базами данных.

«Заключение соглашения с Axoft является важной вехой в развитии направления «Нетрики», занимающегося миграцией приложений и информационных систем, – сказал Дмитрий Косарев, руководитель проектов по развитию информационных систем компании «Нетрика». – Своим заказчикам мы предлагаем организационно-техническое сопровождение проектов, связанных с миграцией данных и отдельных программных компонентов из СУБД Oracle Database или Microsoft SQL Server в российскую Postgres Pro. Нетрика уже реализовала проекты по импортозамещению СУБД для таких заказчиков как «Росагролизинг» администрация Ленинградской области. В мае 2023 г. «Нетрика» стала партнёром компании Postgres Professional. Подписание соглашения с Axoft – это ещё один шаг в усилении направления, который позволит комплексно обеспечивать процесс импортозамещения СУБД: от миграции до поставки лицензий российского сертифицированного продукта».

«Быстрее всего компании как государственного, так и коммерческого сектора переходят на ПО, которое является либо аналогом решений ушедших из России компаний, либо даже превосходит их по своей функциональности. И пример с СУБД Postgres Pro, которая была разработана на базе открытой PostgreSQL, очень хороший. Качество системы, её производительность, соответствие требованиям законодательства сделали её одним из самых популярных для импортозамещения зарубежных решений СУБД в России. В свою очередь «Нетрика» обладает необходимым опытом и технологической экспертизой для проведения миграции: в компании есть необходимые специалисты, бизнес-процесс отлажен, чётко соблюдаются требования и стандарты информационной безопасности, – отметил Дмитрий Попов, директор по развитию бизнеса в Северо-Западном федеральном округе компании Axoft. – Мы рады сотрудничеству и готовы содействовать «Нетрике» во всех направлениях её деятельности. Совместно с партнёром, в рамках работ по миграции, мы проанализируем окружение, предоставим рекомендации по импортозамещению и совместимости периферийного оборудования, а также прикладного программного обеспечения, предложим широкий спектр отечественных аналогов, удовлетворяющих функциональным потребностям клиента, а также соответствующих требованиям действующего законодательства и информационной безопасности. Уверен, что проектный опыт в самых разных отраслях экономики и техническая компетентность специалистов «Нетрики» в совокупности с широкими возможностями Axoft будут полезны организациям, вставшим на путь импортозамещения и цифровой трансформации».

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