ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за первое полугодие 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Ключевые финансовые показатели за первое полугодие 2023 г.

Оборот составил 30,5 млрд руб., что соответствует уровню оборота по результатам первого полугодия 2022 г. При этом оборот от собственных решений ПАО «Софтлайн» увеличился более чем в 2,5 раза руб. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. – до 5,9 млрд руб.

Валовая прибыль достигла 6,8 млрд руб., продемонстрировав рост на 26% год кгоду. Из них валовая прибыль от продажи собственных решений компании составила 2,3 млрд руб., показав рост в три раза относительно первого полугодия 2022 г. Валовая рентабельность в отчетном периоде увеличилась до рекордных для группы 22,1%.

Скорректированная EBITDA составила 1,1 млрд руб., рентабельность EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 16,2%, увеличившись на 3% по сравнению с 2022 г. На скорректированную EBITDA оказали влияния разовые расходы, связанные с трансформацией бизнес-модели, а также подготовкой к выпуску облигаций и получению публичного статуса.

Чистая прибыль достигла 9,5 млрд руб. по сравнению с убытком в аналогичном периоде 2022 г.

Чистый долг компании на 30 июня 2023 г. составил 2,6 млрд руб., что составляет 1,0x к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев и является комфортным уровнем долговой нагрузки для компании.

Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн»: «Структурные изменения российского ИТ-рынка, повлекшие за собой трансформацию нашего бизнеса, в конечном итоге оказали положительное влияние на финансовые результаты группы в первом полугодии 2023 г. Группе удалось сохранить оборот на стабильно высоком уровне, несмотря на эффект высокой базы в первом полугодии 2022 г., в котором значительная доля иностранных производителей программного обеспечения продолжала работать на российском рынке некоторое время, а также аномальные закупки оборудования иностранного производства в ожидании ограничений поставок. Подтверждением правильно выбранной и успешно реализуемой стратегии стал значительный рост валовой прибыли и ее рентабельности. Достижению такого результата способствовало эффективное замещение группой решений крупных иностранных производителей широким набором продуктов импортонезависимых ИТ-производителей, а также продуктов и сервисов собственной разработки. Нам также удалось сохранить комфортную долговую нагрузку благодаря финансированию реализуемой трансформации бизнеса за счет внутренних ресурсов, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивое финансовое положение и создает достаточный задел для финансирования будущих проектов в рамках утвержденной стратегии группы. Четкая стратегия, своевременно адаптированная под изменившиеся реалии российского ИТ-рынка, мотивированная команда профессионалов из более чем 7700 сотрудников, пополнившаяся новыми высококлассными кадрами из вновь приобретенных компаний, а также лучшие практики корпоративного управления создают прочный фундамент для дальнейшего роста бизнеса группы».

Ключевые финансовые показатели ПАО «Софтлайн»

Обзор основных финансовых результатов за первое полугодие 2023 г.

Оборот

Оборот группы за первое полугодие 2023 г. значительно не изменился относительно аналогичного периода 2022 г, несмотря на сравнительно высокую базу первого полугодия 2022 г., когда значительная доля иностранных производителей программного обеспечения часть периода продолжала работать на российском рынке. В то же время в первом полугодии 2022 г. наблюдались аномально высокие закупки оборудования иностранного производства в ожидании ограничений поставок.

Группа компенсировала потерю части оборота от работы с иностранными производителями ПО и оборудования за счет переориентации на решения альтернативных ИТ-производителей, а также увеличения продаж собственных продуктов и услуг.

Оборот от продажи стороннего оборудования снизился на 40% из-за высокой базы первого полугодия 2022 г., что явилось основной причиной снижения оборота сторонних решений.

Оборот от продажи собственных решений компании составил 5,9 млрд руб. – это более чем в 2,5 раза больше, чем было зафиксировано по показателю в первом полугодии 2022 г.

Основной причиной роста стал рост оборота от продажи собственных услуг, который вырос в три раза – в первом полугодии 2022 г. показатель составлял 1,4 млрд руб., а в первом полугодии 2023 г. увеличился до 4,1 млрд руб.

Оборот по направлениям деятельности

Валовая прибыль и валовая рентабельность

Валовая прибыль группы по итогам шести месяцев 2023 г. увеличилась на 26,3% относительно прошлого года и достигла 6,8 млрд руб. Валовая рентабельность по обороту выросла с 17,4% до 22,1% год кгоду.

Основной фактор роста валовой прибыли и валовой рентабельности – замещение крупных иностранных производителей широким набором продуктов альтернативных ИТ-производителей, а также высокорентабельными собственными продуктами и сервисами.

Более трети валовой прибыли в отчетном периоде компания получила от продажи собственных решений. Показатель увеличился с 749 млн руб. до 2,3 млрд руб. год к году. Рост валовой прибыли произошел во всех сегментах собственных решений группы.

В частности, многократное увеличение валовой прибыли наблюдалось от продажи собственных услуг «Софтлайн». Показатель вырос с 222 млн рублей в первом полугодии 2021 г. до 1,5 млрд руб. в первом полугодии 2023 г. Рост валовой прибыли произошел и в облачных сервисах – с 335 млн руб. в первом полугодии 2022 г. до 434 млн руб. в отчетном периоде, и в продуктах – с 2 млн рублей до 49 млн рублей год к году.

Скорректированная EBITDA и рентабельность по EBITDA

Скорректированная EBITDA Группы по результатам шести месяцев 2023 г. достигла 1,1 млрд руб. - рост составил 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Рентабельность по показателю EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 16,2%. Динамика скорректированного показателя EBITDA в первом полугодии 2023 г. оказалась ниже динамики валовой прибыли ввиду значительных инвестиций группы в будущий рост, в том числе в мотивационные программы для удержания сотрудников, собственные продукты и услуги, корпоративное управление и внутренние CRM и ERP системы, а также цифровые платформы. Помимо этого, группа реализовала значительные инвестиции в собственные команды разработчиков ПО.

При этом за шесть месяцев 2023 г. группой были понесены нерегулярные разовые расходы, связанные с размещением облигационного займа и подготовкой к получению публичного статуса, в том числе, расходы на профессиональные услуги на сумму 800 млн руб.

Чистая прибыль

Чистая прибыль группы за первое полугодие 2023 г. достигла 9,5 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее. Рост чистой прибыли был вызван увеличением справедливой стоимости финансовых инструментов на 9,9 млрд руб.

Показатели баланса и ликвидности

На отчетную дату чистый долг группы составил 2,6 млрд руб., что составляет 1.0x к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев и является комфортным уровнем долговой нагрузки для бизнеса группы. На конец отчетного периода сумма чистого долга рассчитана с учетом инвестиций в ликвидные финансовые инструменты, а также долга перед акционером компании.

В мае 2023 г. группа разместила пятый выпуск облигаций. По итогам размещения спрос превысил предложение и составил 7,5 млрд руб. при первоначальном объеме выпуска в размере 3 млрд руб. Выпуск привлек значительный интерес со стороны частных инвесторов (1,7 млрд руб.), а также банков, управляющих и инвестиционных компаний. В результате группа предложила инвесторам облигации на сумму 6 млрд рублей со сроком обращения 2,75 года. Ставка купона дважды пересматривалась в сторону понижения и была установлена на уровне 12,40% годовых.

Полная версия консолидированной аудированной финансовой отчетности ПАО «Софтлайн» по состоянию на 30 июня 2023 г. и 30 июня 2022 г., подготовленная в соответствии с МСФО, будет опубликована позднее в августе 2023 г..

Некоторые важные корпоративные события

В июле 2023 г Центральный Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг по обыкновенным акциям «Софтлайн». В августе 2023 г. последовала регистрация изменений в устав, отражающих статус публичного акционерного общества.

В июле 2023 г. единственный акционер «Софтлайн», ООО «Аталайя», утвердил финальные параметры обмена ГДР Noventiq на акции «Софтлайн». Согласно утвержденным параметрам: на первом этапе в обмен на одну ГДР Noventiq инвестору будет предоставлена одна акция ПАО «Софтлайн»; в рамках второго этапа обмена, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа обмена, в случае наличия на счету обменивающего акций ПАО «Софтлайн», обменивающий получает еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении, в количестве, не превышающем количество полученных акций ПАО «Софтлайн» в результате первого этапа обмена; на третьем этапе – через 24 месяца после завершения первого этапа обмена – обменивающий получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении, но не более количества акций ПАО «Софтлайн», которое он получил по итогам второго этапа обмена.

Дивидендная политика

В июне 2023 г. Совет директоров «Софтлайн» утвердил дивидендную политику. При разработке рекомендаций относительно величины дивидендных выплат Совет директоров должен стремиться к выполнению следующих условий: по итогам 2024 г. на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб; по итогам 2025 г. и каждого последующего года на выплату дивидендов планируется направлять не менее 25% от чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО.

Слияния и поглощения

Стратегия «Софтлайн» в области слияний и поглощений призвана поддерживать стратегию роста группы, что было успешно реализовано в отчетном финансовом периоде.

В апреле 2023 г. группа объявила о подписании соглашения о приобретении ООО «Цитрос» – российского разработчика продуктов для построения экосистемы управления документами. В результате сделки группа расширила портфель бизнес-приложений, дополняя собственную платформу SL ECM пакетом прикладных решений для сквозной автоматизации процессов управления цифровым контентом на всех этапах жизненного цикла.

Также в апреле 2023 г. «Софтлайн» приобрела трех производителей корпоративных бизнес-приложений и права на соответствующие программные продукты у ГК «Аплана». Среди приобретенных компаний: АО «БОСС. Кадровые системы» – производитель HRM-решения «БОСС-кадровик» для автоматизации кадрового учета и процессов управления человеческими ресурсами крупных предприятий и холдингов, ООО «Робин» – разработчик первой российской платформы ROBIN для автоматизации бизнес-процессов с использованием программных роботов (RPA) и чат-ботов, а также ООО «Преферентум» – производитель ML-платформы Preferentum для интеллектуальной обработки неструктурированных данных и серии прикладных бизнес-решений на ее основе. Все перечисленные решения имеют многолетнюю репутацию на рынке, обладают высокой устойчивостью и включены в Реестр российского ПО.

В июне 2023 г. группа закрыла сделку по приобретению компании по заказной разработке Bell Integrator. После покупки Bell Integrator штат разработчиков «Софтлайн» составил около 3000 человек.

В июле 2023 г. «Софтлайн» закрыла сделку по приобретению разработчика сертифицированных защищенных средств вычислительной техники - АКБ «Барьер». После сделки продуктовый портфель «Инферит» (входит в группу), пополнился экспертизой по разработке защищенных средств вычислительной техники. Благодаря присоединению команды АКБ «Барьер» Софтлайн получила возможность предложения комплексной экосистемы продуктов на рынок решений защищенных систем: в лице одного вендора совмещаются программная, аппаратная составляющие и технологии, позволяющие обрабатывать чувствительную информацию.

Также в июле 2023 г. «Софтлайн» закрыла сделку по приобретению 50,1% доли в ГК «Борлас», специализирующейся на услугах по управленческому и ИТ-консалтингу, внедрению комплексных систем управления, бизнес-приложений и PLM-решений, построению ИТ-инфраструктуры, комплексных систем безопасности, а также облачных сервисов и технической поддержке внедренных решений. Для «Софтлайн» эта сделка стала новым этапом развития в направлении наращивания сервисной экспертизы за счет получения доступа к одной из самых опытных и известных на российском ИТ-рынке команд из более чем 500 экспертов в области информационных технологий и информационной безопасности.