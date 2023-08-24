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Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами

Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами. Сотрудничество с «Компит эксперт» обеспечит решениям Polymatica от SL Soft (ГК Softline) выход на рынок Белоруссии. Для белорусских компаний на сегодняшний день актуален вопрос замены западных аналитических систем и ML-решений. «Компит эксперт» планирует внедрять продукты, созданные российским вендором.

«Компит эксперт» работает на ИТ-рынке Республики Беларусь более 27 лет. За это время компания приобрела опыт в разработке, внедрении и сопровождении информационных систем, автоматизации бизнес-процессов. Собственный штат бизнес-аналитиков, разработчиков и инженеров позволяет реализовывать проекты «под ключ».

На белорусский рынок выходит полная линейка Polymatica: BI-решения Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics, а также решения в области машинного обучения и искусственного интеллекта Polymatica ML и Polymatica Decision Manager. Их внедрение позволит ускорить принятие управленческих решений и повысить их эффективность за счет оперативной работы с большими объемами данных, интеллектуальных визуализаций и использования ML для прогнозирования и автоматизации бизнес-процессов.

«Выход на рынок Республики Беларусь — важный для нас этап, еще раз подчеркивающий зрелость и востребованность продуктов Polymatica. Многие белорусские компании так же, как и российские, долгое время использовали зарубежные решения для работы с данными, и вопрос их замещения на более доступные очень актуален. Мы надеемся, что наши продукты смогут в этом помочь, и рады сотрудничеству с компанией «Компит эксперт»: это действительно центр компетенций по работе с данными, что для нас важно. Уверен, что впереди у нас много больших и интересных проектов», — сказал Алексей Бредихин, руководитель по работе с партнерами Polymatica.

«Наши заказчики заинтересованы во внедрении надежных средств аналитики для быстрой и эффективной обработки массивов данных с применением методов интеллектуальной оценки информации и машинного обучения. На базе продуктов Polymatica мы предлагаем решения с применением комплексного подхода в аналитике — от визуализации данных до автоматизации принятия решений на основе искусственного интеллекта», — отметил Александр Лисица, технический директор «Компит эксперт».

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