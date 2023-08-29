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«Таттелеком» объявил финансовые результаты за первое полугодие 2023 года

«Таттелеком» (ММВБ: TTLK) объявил результаты деятельности за первое полугодие 2023 г. согласно консолидированной отчетности по МСФО.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» за январь – июнь составила 1094,4 млн руб. при показателе 1248,4 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Снижение обусловлено намерением сохранять прежние тарифы на услуги связи даже в условиях роста цен на оборудование и материалы и увеличения расходов на оплату труда.

Консолидированная выручка за 6 месяцев повысилась на 5,7% – с 4992,6 млн руб. за первое полугодие прошлого года до 5278,7 млн руб. в январе – июне текущего года. Основное влияние на рост выручки оказало повышение доходов от предоставления услуг доступа в интернет (+3,9%, с 2169,8 млн руб. до 2255,3 млн руб.), голосовой мобильной связи (+2,7%, с 802,1 млн руб. до 824,3 млн руб.), кабельного и IP-телевидения (+9% с 404,7 млн руб. до 442 млн руб.) и видеонаблюдения (+20,5% с 91,2 млн руб. до 109,9 млн руб.).

Выручка по услугам для физических лиц увеличилась на 5,2% – с 2550,5 млн руб. до 2685,1 млн руб. Выручка по услугам для организаций выросла на 6,2% – с 2442,07 млн руб. до 2593,5 млн руб.

Показатель EBITDA за первое полугодие 2023 г. составил 1907,3 млн руб., значение EBITDA Margin достигло 36,13%.

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