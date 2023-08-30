CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Оборот ИТ-компаний Удмуртии вырос более чем на 36%

Оборот предприятий ИТ-отрасли Удмуртии за первое полугодие 2023 года увеличился на 36,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил почти 13 млрд руб. Это восьмое место по объему и второе место по темпу роста в Приволжском федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

По данным на 1 июля 2023 г. в регионе насчитывалось 919 компаний в области информации и связи, тогда как по итогам 2022 г. их было 877.

Налоговые поступления за I квартал 2023 г. составили 1,1 млрд руб. во все уровни бюджета, рост на 33,2% к уровню I квартала 2022 г.

«Динамичное развитие, пожалуй, главная характеристика ИТ-сектора сегодня. Даже в текущих экономических условиях ИТ-компании показывают уверенный рост отдельных экономических показателей. Как и во многих сферах, сохраняется кадровый вопрос. Сейчас в отрасли работает более 9 тыс. человек, при этом компаниям необходимо более чем 1 тыс. специалистов в различных ИТ-направлениях, начиная с квалифицированных рабочих, и заканчивая специалистами среднего звена. Одним из инструментов решения дефицита кадров в ИТ стала Академия “Цифра”, которая с начала этого года уже выпустила более 200 человек. Больше половины всех выпускников Академии трудоустроились в сфере информационных технологий», – отметил министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Наблюдается и увеличение размера средней заработной платы. За пять месяцев 2023 г. она составила 66,7 тыс. руб., что на 4,7% больше, чем за такой же период 2022 г. По этому показателю Удмуртия занимает шестое место в ПФО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Владелец «Аквариуса» банкротит ИТ-компанию из-за копеечного долга

Английский больше не нужен. В России резко снизился спрос на программистов, знающих иностранные языки

Цифровой банк для предпринимателей продан хозяевам «Тинькофф» за 41,5 миллиарда

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Онлайн-сервисы для проверки текстов: выбор ZOOM

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще