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Алексей Быков назначен директором МТС в Кировской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о назначении Алексея Быкова на должность директора филиала МТС в Кировской области.

Алексей Быков будет заниматься реализацией стратегии компании на массовом и корпоративном рынках Кировской области. Ключевыми направлениями его работы станут внедрение в регионе технологий интернета вещей, видеоаналитики и видеонаблюдения, облачных решений и других инновационных продуктов МТС, способствующих цифровизации экономики региона и повышению эффективности предприятий Кировской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В числе приоритетов нового руководителя – дальнейшее развитие сервисов экосистемы МТС для комфортной жизни в регионе, а также модернизация и строительство телекоммуникационной инфраструктуры в Кирове и других населенных пунктах области, в том числе в промышленных зонах и популярных туристических локациях.

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Алексей Быков

«Кировская область имеет огромный производственный потенциал и широко известна машиностроительными и обрабатывающими предприятиями, которые становятся все более «цифровыми» с помощью инновационных продуктов и услуг МТС. Алексею Быкову предстоит реализовывать в регионе масштабные проекты на базе наших решений, способствовать развитию бизнеса, в том числе обеспечивая переход компаний на отечественное ПО и облачные решения CloudMTS, работающие на основе собственных российских ЦОДов. Уверен, что благодаря богатому опыту Алексей сможет выполнить поставленные перед ним задачи», — отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Алексей Пахомов, ранее занимавший пост директора МТС в Кировской области, продолжил карьеру в компании в должности руководителя филиала МТС в Новосибирской области.

Биография Алексея Быкова

Алексей Быков родился в 1986 г., в 2008 г. закончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, в 2013 г. – Московский технологический институт «ВТУ». Более 12 лет Алексей работает в телекоммуникационной сфере, а также обладает опытом развития бизнеса, операционного управления коммерцией и продажами. Ведет активный образ жизни – увлекается боксом и любит путешествовать. Воспитывает двоих детей.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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