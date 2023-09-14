«Базальт СПО» и ICL Techno заключили договор об ОЕМ-партнерстве

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и ICL Techno (ГК ICL), ведущий разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники, заключили договор об ОЕМ-партнерстве, чтобы обеспечивать заказчиков готовыми импортонезависимыми решениями.

В рамках ОЕМ-партнерства «Базальт СПО» предоставляет ICL Techno право включать операционные системы «Альт» в состав программно-аппаратных комплексов (ПАК), а также поставлять конечным заказчикам компьютеры с предустановленной ОС «Альт».

«Уже более трех лет ICL Techno и «Базальт СПО» продолжают свое успешное партнерство, предлагая заказчикам автономную ИТ-инфраструктуру и независимость от импорта. Это сотрудничество, основанное на взаимном доверии, позволяет обеспечивать клиентов надежными и эффективными решениями, устойчивыми к внешним факторам. Мы гордимся нашими достижениями и стремимся продолжать развивать российские продукты, способствуя развитию отечественного IT-рынка», — отметил коммерческий директор ICL Techno Ильдар Вагизов.

Статус «ОЕМ-партнер» предполагает сотрудничество вендоров в создании комплексных решений, включающих и софт, и «железо». Он присваивается производителям ИТ-оборудования, добавляющим ОС «Альт» в производственный цикл своих изделий.

«“Базальт СПО” успешно сотрудничает с ICL Techno с 2020 г. Совместными усилиями компании реализовали множество крупных проектов, в том числе в рамках национальных программ “Образование” и “Здравоохранение”. На сегодняшний день более 10 тыс. сотрудников медицинских учреждений в Республике Татарстан уже работают на российских компьютерах ICL с операционными системами “Альт”, продолжается внедрение ОС в образовательные организации региона, — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».