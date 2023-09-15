ГК «Цифра» подписала соглашение с КузГТУ

«Цифра» и Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева подписали соглашение об установлении и развитии партнерских отношений. Стороны объединят образовательный, научный и инновационный потенциал. От ГК «Цифра» договор подписал член совета директоров компании Дмитрий Владимиров, от КузГТУ – ректор Алексей Яковлев.

Предполагается, что ведущие специалисты ГК «Цифра» будут участвовать в образовательном процессе на всех ступенях: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Смогут выступать руководителями и рецензентами выпускных квалификационных работ и будут задействованы в аттестации – в качестве членов государственных экзаменационных комиссий.

Стороны договорились о совместной разработке профессиональных образовательных программ, а также отраслевых квалификационных требований к специалистам и профессиональных стандартов. Планируется организация практики для студентов на базе ГК «Цифра». Учащиеся получат возможность ближе познакомиться с деятельностью лидера российского рынка цифровизации промышленности. Кроме того, обозначены перспективы отбора специалистов с целью их дальнейшего трудоустройства. Отмечены и профориентационные мероприятия как формат совместной деятельности: ярмарки вакансий, дни карьеры, круглые столы, презентации.

Кузбасский государственный технический университет занимает лидерские позиции в подготовке инженерных кадров для угольной отрасли России, постоянно совершенствует образовательный контент, развивает новые форматы обучения. В рамках соглашения предполагается создание учебной аудитории операторов автономной и дистанционно-управляемой техники. Закреплено намерение использовать современные методики и инновационные образовательные технологии.

Также ГК «Цифра» и КузГТУ планируют развивать сотрудничество в научно-технической и технологической сфере: взаимодействовать с ведущими мировыми научно-образовательными центрами и предприятиями в направлениях, представляющих взаимный интерес, проводить вместе научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, готовить совместные проекты в международные и российские научные фонды, привлекать ведущих зарубежных ученых для проведения исследований и чтения лекций. Рассматривается возможность открытия научного центра на базе КузГТУ.

Среди озвученных форматов вовлечения студентов, аспирантов и молодых ученых в научную и инновационную деятельность – предметные олимпиады, конкурсы, конференции.

«Для нас очень значимо это партнерство, поскольку позволяет держать руку на пульсе технологий, быть, говоря современным языком, в тренде, потому что именно такие компании, как «Цифра» задают тренды в цифровой трансформации промышленности, приводят сразу несколько отраслей в высокотехнологичное будущее. Кроме того, это сотрудничество для нас – знак доверия и признания нашего университета как флагмана в подготовке инженерных кадров и реализации инноваций для российской промышленности», – сказал ректор КузГТУ Алексей Яковлев.

«Сотрудничество с университетским сообществом в области продвижения и развития цифровых технологий – один из приоритетов «Цифры». Успешно функционирует организованный ГК «Цифра» совместно с ОАО «БЕЛАЗ» комплекс цифровых лабораторий «Интеллектуальное горное производство» и «Интеллектуальная горная техника» в Санкт-Петербургском горном университете. Также ГК «Цифра» развивает взаимодействие с Университетом науки и технологий МИСИС в Москве. Сотрудничество с КузГТУ открывает новый этап в работе с ведущими вузами России, нацелено на реализацию научно-прикладных проектов в области разработки, развития и внедрения современных импортозамещающих цифровых технологий в горно-металлургической отрасли, реализацию совместных образовательных программ и подготовку специалистов мирового уровня», – отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.