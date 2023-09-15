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«Синимекс» и CraftTalk стали партнерами

Компания «Синимекс» стала партнером CraftTalk, создателя российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации. Партнеры намерены развивать сотрудничество по внедрению омниканальных платформ, чат-ботов, баз знаний и систем аналитики.

В портфеле продуктов CraftTalk – ИИ-платформа управления знаниями и текстовыми коммуникациями для поддержки, маркетинга и продаж с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Решение востребовано на рынках РФ и СНГ в таких отраслях как: банки, страхование, ритейл, финансовые услуги, логистика, медицина.

В рамках партнёрства компания «Синимекс» фокусируется на внедрении чат-ботов у заказчиков, желающих сократить расходы на поддержку пользователей и автоматизировать обработку запросов без участия оператора. В свою очередь, CraftTalk поделится опытом и нюансами внедрения продуктов в инфраструктуру заказчиков из разных сфер, в том числе из финансовой сферы.

«Чат-боты уже несколько лет – неотъемлемая часть коммуникации бизнеса с клиентами. При этом на рынке мы наблюдаем возрастающий интерес к интеллектуальным ботам, которые способны выдавать информацию клиентам по самым разным вопросам и консультировать в сложной предметной области. Чат-бот CraftTalk разработан с использованием технологий нейронных сетей, и наши специалисты готовы выполнить все необходимые работы по интеграции помощника как с внутренними системами заказчика, так и со сторонними ресурсами», – сказал Максим Жаров, менеджер по работе с клиентами компании «Синимекс».

«CraftTalk как вендор активно развивает свою партнерскую сеть. Для нас сотрудничество с ИТ-интегратором – это возможность предложить решение новым заказчикам и внедрить его при экспертной поддержке. Надеемся, на долгосрочное партнерство с компанией «Синимекс» и успешную реализацию совместных проектов», – сказал Константин Прокофьев, директор по продажам компании CraftTalk.

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