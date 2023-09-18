CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта

В платформе для запуска рекламных кампаний билайн.ПРОдвижение появился счетчик аудиторий. Счетчик, или пиксель, устанавливается на сайт клиента и позволяет сформировать сегмент для рекламной компании по критерию активности на сайте. В частности, для отправки предложений тем абонентам, которые были на сайте, но ушли, так и не совершив покупку. Собранная счетчиком информация используется при условии получения согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы. Данные о действиях пользователей клиенту не передаются.

«Согласно нашей оценке лишь несколько процентов посетителей авторизуются на сайтах. Остальные, посетив сайт, уходят, не совершив целевое действие. Пиксель нужен, чтобы наладить коммуникацию с аудиторией сайта. Например, для того чтобы получить больше покупок, регистраций или заявок на обратный звонок», – комментирует руководитель департамента развития маркетинговых продуктов билайн Дмитрий Русов.

Можно выделить как минимум 5 ситуаций, в которых бизнесу поможет пиксель.

1.Пользователь бросил корзину, не оформив покупку

Клиент зашел на сайт магазина цветов, выбрал букет, положил его в корзину, но ушел, так и не оформив заказ. Пиксель соберет информацию о таких пользователях, и им можно будет отправить СМС- или пуш-сообщение. В этом случае хорошо работают специальные офферы, в том числе со скидкой или бонусом.

2. Пользователь не добавил товар в корзину

На таких клиентов также можно настроить рекламную коммуникацию, мотивирующую вернуться на сайт. Например, позвонить Так, есть возможность собрать тех, кто не оформил заказ за прошедшие 7 дней, и настроить голосовую кампанию.

3. Пользователь пришел по рекламной ссылке, но так и не сделал покупку

Например, сеть салонов красоты запустила рекламную кампанию в социальных сетях. Клиент увидел предложение и пришел на сайт по рекламной ссылке, но так и не сделал запись. Пиксель усилит рекламную кампанию: не записавшиеся пользователи собираются в сегмент и им отправляется спецпредложение.

4. Пользователь пришел по рекламной ссылке, ушел, получил спецпредложение, и бизнесу надо понять, вернулся ли он на сайт

С помощью счетчика можно не только усилить кампанию, но и оценить эффект от нее. Иными словами, счетчик посчитает, кто из тех, кому была отправлена СМС, вернулся на сайт и совершил конверсию.

5. Пользователь пришел на сайт, и бизнесу интересно, каков его портрет

Пиксель работает и как профилирующий инструмент. Например, для ювелирного магазина он может разделить пользователей на тех, кто интересовался недорогими товарами, и тех, кто интересовался премиум-украшениями. На выходе бизнес получает два отчета с характеристиками обеих аудиторий и возможность их сравнить. Отчет формируется на основании обработки обезличенных агрегированных данных об оказании услуг связи, в частности, об интересах может свидетельствовать тематика медиапотребления.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru.

Токен: LatgBzpVc

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России прекратят сажать за пиратское ПО. Готовятся архиважные изменения законодательства

ПСБ предложил бизнесу выплачивать зарплату через СБП

Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет

Китай крушит российскую индустрию БПЛА необъявленными санкциями. Дефицит уже начался, цены стремительно растут

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Россиян спасают от безудержного роста цен на сотовую связь. Критика обрушились на идею повышать цены выше уровня инфляции

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще