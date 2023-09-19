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IBS и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации

IBS и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными, которая включает ETL-решение «Плюс7 формит», решения по управлению данными «Юниверс DG», мастер-данными – «Юниверс MDM» и ряд других.

Группа компания IBS занимается внедрением ИТ-решений уже более 30 лет. Дивизион аналитических решений IBS обладает опытом по управлению данными и предоставляет решения по управлению данными на всем протяжении жизненного цикла, включая методологию, сбор, обработку, хранение, управление, визуализацию, анализ и прогнозирование. За последние 10 лет было реализовано более 100 проектов, среди заказчиков ВТБ, «Газпром нефть», «Норникель», «Сегежа», РЖД, «Аэрофлот», НИУ ВШЭ и другие крупные компании из разных отраслей.

«Для нашего продуктового портфеля мы подбираем продукты, которые позволяют отечественным компаниям решать ключевые бизнес-задачи, повышать эффективность работы организации, ускорять бизнес-функции и проекты, открывать новые возможности в бизнесе, развивать новые направления деятельности, упрощать формирование отчетности. Партнёрство с компанией DIS Group позволит предложить нашим заказчикам мощное и надёжное российское ПО в области управления данными», – сказал управляющий партнер сегмента «Аналитические решения» IBS Олег Орлов.

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр российского ПО и уже успешно внедрены в такие организации как МКБ, ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата РФ.

«Наша общая цель – быть максимально эффективными для заказчика, но помимо этого, сотрудничество DIS Group и IBS – это хорошая возможность для обмена опытом и экспертизой, а также профессионального развития каждой из сторон», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

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