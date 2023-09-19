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Почти половина вакансий для разработчиков на ИТ-рынке ориентированы на джунов с опытом от 0 до 3 лет — данные «Яндекс практикума»

«Яндекс практикум» изучил данные рынка труда за июнь-август 2023 г. и увидел, что 47% вакансий в ИТ ориентированы на junior-специалистов с опытом от 0 до 3 лет. Больше всего работодатели заинтересованы в 1С-разработчиках, ручных тестировщиках и фронтенд-разработчиках: 22%, 13,5% и 13% от общего числа начальных позиций в программировании.

Также спросом пользуются начинающие автоматизаторы тестирования (10%), PHP-разработчики (7%) и DevOps-инженеры (6%). Последние нужны везде, где есть задача автоматизации процессов: в финтехе, телекоме, e-commerce, госсекторе, ИТ-компаниях, а также в других отраслях экономики в период цифровизации.

«Нам важно, чтобы курсы «Яндекс практикума отвечали потребностям индустрии, а выпускники строили успешную карьеру. Поэтому мы внимательно следим за рынком труда в ИТ и адаптируем наши программы обучения под запросы работодателей. Мы видим, что спрос на джунов начал расти по всем профессиям нашего портфеля. Например, спрос на -разработчиков мы связываем с массовым переходом на отечественное ПО. В ответ на этот тренд летом мы в «Практикуме» запустили курс по 1C-разработке», – сказал Никита Ефимов, руководитель продуктов по программированию в «Яндекс практикуме».

По данным мониторинга, потребности рынка в специалистах тех же профилей сохраняются также на мидл (3-6 лет опыта) и синьор-уровнях (6+ лет опыта). В первую очередь ищут 1С- (18%), фронтенд- (12%) и Java-разработчиков (10% вакансий от всех позиций мидл- и синьор-уровня в программировании).

Исследование опирается на данные мониторинга рынка труда за август 2023 г. из ежемесячного мониторинга «Яндекс практикума». В ходе подготовки обработано более 22 тыс. вакансий российского ИТ-рынка.

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