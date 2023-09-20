«Киберпротект» — участник конференции CNews «Информационная безопасность 2023»

Мероприятие пройдёт в зале «Александров» московской гостиницы «Золотое кольцо» 28 сентября. В центре внимания — тема импортозамещения и создания отечественных аналогов. Эксперты, представители ведущих ИТ-компаний, бизнес-структур, министерств и ведомств обсудят вопросы информационной безопасности и построения безопасной инфраструктуры: каких решений не хватает на рынке ИБ, как обеспечить безопасную разработку, когда выгодно использовать ИБ как сервис, из кого состоит оптимальный ИБ-департамент и другие.

«Киберпротект» на конференции представят руководитель отдела продаж систем информационной безопасности Ирина Романова и менеджер по работе с заказчиками Дарья Варнавская. Они расскажут о деятельности компании, её миссии, ценностях, видении бизнеса, а также о продуктовой линейке: флагманском продукте Кибер Бэкап, гиперконвергентном решении Кибер Инфраструктура, DLP-системе для защиты от утечек данных с корпоративных компьютеров, серверов и виртуальных сред Кибер Протего и корпоративном решении для синхронизации и безопасного обмена файлами Кибер Файлы.

Узнать подробнее о конференции «Информационная безопасность 2023» можно по ссылке.