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Международные эксперты провели обучение молодых стартаперов в сфере цифры

14-15 сентября Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации и крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии Astana Hub провели вебинар «Как создать стартап: от идеи до первых результатов?», посвященный тематике создания, развития и продвижения стартапа.

На вебинаре выступили директор образовательных программ Astana Hub Даулет Беймурзинов, венчурный аналитик Astana Hub Меруерт Кенесова и создатель и технический директор Kwaaka Максат Кадыров.

В ходе лекций слушатели получили сформированное представление о том, что такое стартап, из каких этапов складывается путь стартапа от идеи до масштабирования и что необходимо для успешного прохождения каждого этапа. Помимо прочего, на вебинаре разобрали такие темы как создание MVP (минимально жизнеспособный продукт), маркетинговая воронка и план продвижения, распределение функционала в команде и многое другое.

Меруерт Кенесова рассказала про типы инвесторов и венчурные фонды, а также про относительно новые веяния в инвестициях – венчурные студии: «На сегодняшний день любой стартап может существовать и развиваться только в рамках экосистемы, то есть через взаимодействие с большим количеством игроков, и важной частью таких экосистем является венчурное финансирование, которое позволяет стартапам расти и масштабироваться. Данное направление во многих странах находится на начальном этапе развития, поэтому для молодых специалистов есть уникальная возможность погрузится в мир венчурного капитала и развивать его, внося свой вклад на начальном этапе».

В своем выступлении Максат Кадыров поделился опытом создания стартапа, рассказал про проект, который в данный момент развивает в Казахстане, и дал ряд советов для начинающих: «Необходимо найти решение для проблемы, актуальной для многих. В качестве CTO не нужно делать упор на технологию ради технологии. Основной акцент ставится на потребности клиента, следовательно следует быть готовым быстро разработать простое решение и предложить его пользователю. Такой подход поможет стартапу преуспеть».

Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации регулярно проводит мероприятия в сфере ИТ в гибридном формате. Следующее мероприятие Центра планируется 3 октября в главном цифровом пространстве РЭУ им. Г.В. Плеханова. Обсуждение будет посвящено будущим изменениям рынка труда, а именно какое влияние технологии и искусственный интеллект окажут на существующие специальности, на кого стоит учиться сейчас и какие профессии станут наиболее популярными в ближайшем будущем. Зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас по ссылке https://cgitc.timepad.ru/event/2584056/.

Токен: Kra23sAWwРекламодатель: АНО "ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНОЙ ИТ-КООПЕРАЦИИ"ИНН/ОГРН: 7714467033/1207700468139Сайт: https://cgitc.ru/

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