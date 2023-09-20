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В Nexign сменился генеральный директор

Михаил Матюшин, занимавший позицию технического директора Nexign, назначен на должность генерального директора компании. В новой должности он приступил к работе 19 сентября 2023 г., сменив Наталью Комлеву.

Михаил окончил МИРЭА – Российский технологический университет и в 2003 г. начал карьеру в компании в роли ведущего инженера. Позднее он занимал руководящие позиции в Nexign, в том числе находился в должности директора по стратегическим проектам. В 2018 г. Михаил возглавил работу над проектами по внедрению для компании «Мегафон», а в 2019 занял должность технического директора Nexign.

«Я уверена в том, что Nexign — это команда профессионалов, которая не боится ставить перед собой амбициозные задачи и реализовывать по-настоящему сложные проекты. Это команда, на которую всегда можно положиться, которая продолжит вести компанию вперед. Желаю Nexign и лично каждому больших успехов», — сказала Наталья Комлева.

В прошлом году под руководством Натальи Комлевой компания приступила к диверсификации продуктовой линейки. Nexign расширила рынки своего присутствия, представив новые отечественные высокотехнологичные решения. Были запущены перспективные проекты, среди которых Nexign IoT Connectivity Platform, продукты для сетей 5G SA и линейка продуктов для разработчиков. Также началась работа над комплексной HR-системой.

«Мы продолжим совершенствовать наши комплексные решения для телекома, среди которых BSS, решение для развития IoT-бизнеса, сервисы для монетизации сети, включая 5G. Направления развития Nexign также включают создание новых продуктов для оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов компаний из разных отраслей и запуск системы для цифровизации HR-процессов. Нас ждут амбициозные проекты, и я убежден, что мы со всем справимся», — сказал Михаил Матюшин, генеральный директор Nexign.

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