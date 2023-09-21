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«Первый бит»: 64% предприятий АПК планируют инвестиции в программную автоматизацию, при этом 27% не имеют выделенной ИТ-структуры

Компания «Первый бит» представила исследование состояния уровня цифровизации АПК регионов России. Исследование показало, что 71,4% агрокомпаний планируют автоматизировать в 2024 г. учет в производстве, бухгалтерский учет и расчет заработной платы.

Эксперты офиса «Спортивная» ИТ-интегратора «Первый бит» опросили порядка 60 компаний агропромышленного сектора из 17 регионов России. Опрос проводился среди топ-менеджмента предприятий птицеводческого и мясоперерабатывающего секторов, предприятий молочной промышленности, растениеводческого сектора, элеваторов, комбикормовых и маслоэкстракционных заводов. География охватывала компании из Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

В фокусе исследования были крупные агрохолдинги (50%), имеющие в штате более 1000 сотрудников, а также среднекрупные компании на 500–1000 человек (20%), средние предприятия (21%) со штатом до 500 человек, а также малый бизнес (9%) — до 100 сотрудников.

«По данным опроса инвестиции в ИТ запланированы у 64% опрошенных компаний. Это хороший показатель, учитывая, что сельское хозяйство традиционно считается недооцифрованной отраслью в экономике России, — сказал Кирилл Воробьев, куратор направления АПК компании «Первый бит». — Однако, если учесть, что почти каждая третья (36%) компания всё-таки не планирует цифровизироваться в 2024 г. — это тревожный звоночек для всего АПК сектора в целом».

Примечательно, что больше половины компаний (59%) имеют ИТ-отдел, который возглавляет директор по ИТ. Также прослеживается новый тренд — появление директоров по цифровизации (14%). Это отдельно выделенные люди, которые отвечают не столько за содержание текущей ИТ-архитектуры, сколько за внедрение новых технологических подходов. Если сравнивать сельское хозяйство с другими видами бизнеса, например, с ритейлом или топливно-энергетическим комплексом, то во всех крупных компаниях директора по цифровизации уже есть и в целом подход более зрелый. Вместе с тем 27% опрошенных сельскохозяйственных компаний по-прежнему не имеют выделенной ИТ-структуры: за цифровизацию там может отвечать системный администратор, главный бухгалтер или генеральный директор.

Среди компаний, которые запланировали в будущем году инвестиции в программную автоматизацию, самым популярным контуром стал учет в производстве (71,4%), который действительно является отраслевым трендом. Другие варианты, которые также выбирали компании: автоматизация бухгалтерского и налогового учета (52,4%); зарплата и управление персоналом (47,6%); техническое обслуживание и ремонты (42,9%); бюджетирование, казначейство, МСФО и управленческий учет (42,9%); закупки, продажи, склад (38,1%).

«Если мы обратим внимание на автоматизацию бухгалтерского учета и зарплат в других отраслях экономики, то для большинства из них этот вопрос давно решен, в то время как в сельскохозяйственной отрасли он стоит очень остро и создает определенный рынок. Однако мы ожидаем, что в перспективе ближайших лет спрос на такие услуги будет падать, но вместе с тем будет расти потребность в автоматизации ТОиРа и бюджетирования», — сказал Кирилл Воробьев.

Что же касается эффектов, которые агрокомпании ожидают получить от цифровизации, то это, главным образом, сокращение ручных операций, так ответили 85,7% опрошенных. Кроме того, 52% надеются получить увеличение прибыли, и это не удивительно, учитывая, что в опросе принимали участие первые лица компаний, которые понимают реальную ценность автоматизации бизнеса. Между тем 9% ответили, что цифровизация ничего не изменит.

Среди факторов, мешающих скорейшей цифровизации, большинство компаний назвали «Низкий уровень осведомленности о преимуществах ИТ-решений» (66,7%), а также «Низкий приоритет ИТ-технологий перед другими формами инвестиций» (33,3%) и «Недостаток поддержки со стороны государства (28,6%).

«Резюмируя данные выше можно сказать, что цифровизация сельского хозяйства очень неоднородна: есть лидеры отрасли, которые много лет используют системы класса ERP, и уже смотрят в сторону RPA и BI; и есть предприятия, которые даже на 10–15 лет не подобрались к такому уровню цифровизации и по-прежнему ведут свой учет в MS Excel. Малые и средние компании часто даже не имеют ИТ-департамента и ценность ИТ-внедрений для них неочевидна. Собственники бизнеса тоже не всегда понимают плюсы автоматизации и предпочитают, скажем, вложить деньги в голландское оборудование, чем в ИТ. Здесь их трудно переубедить, потому что общий уровень осведомленности о преимуществах ИТ-решений для бизнеса в агросекторе очень низкий. Мы как ИТ-интегратор хотели получить объективный взгляд на состояние отрасли, и теперь лучше понимаем боли и опасения наших клиентов. Наша следующая цель — просвещать и обучать компании работе с автоматизированными системами для максимально эффективного использования всех преимуществ автоматизации», — сказал Кирилл Воробьев, куратор направления АПК компании «Первый бит».

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