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«Рексофт» подписала дорожную карту по взаимодействию с ассоциацией «Нефтегазовый кластер»

«Рексофт» (Reksoft), российская многопрофильная технологическая группа, подписала дорожную карту по взаимодействию с ассоциацией «Нефтегазовый кластер».

Документ подписан с целью развития сотрудничества в области разработки и внедрения технологий для нефтегазовой отрасли. Основными направлениями работы станут расширение контактов группы с ключевыми игроками рынка, выстраивание коммуникаций с целевыми институтами развития, а также продвижение решений и услуг, предлагаемых «Рексофт» предприятиям, работающим в нефтегазовой отрасли. Отдельным направлением сотрудничества станет работа в контуре ассоциации с отраслевыми учебными заведениями по привлечению молодых специалистов для прохождения практик и стажировок в области автоматизации ТЭК.

Группа «Рексофт» осуществляет полный цикл внедрения и изменений бизнес-процессов и сопровождения ИТ-систем для различных сфер бизнеса предприятий нефтегазовой и нефтеперерабатывающей индустрии. Группа работает в рамках программы по импортозамещению и успешно реализует стратегию цифровой трансформации предприятий ТЭК: от оптимизации разрозненной ИТ-структуры и автоматизации бумажных бизнес-процессов до развития сложных ИТ-систем, новых услуг и каналов взаимодействия с сотрудниками и клиентами и их интеграции в цифровую среду компании. Решения «Рексофт» позволяют использовать современные технологии в качестве инструмента для управления предприятием: проводить точный мониторинг важных показателей (например, запланированное и фактическое количество сырья, поставка на АЗС), обеспечить единое информационное пространство для всех участников бизнес-процессов, повысить уровень лояльности клиентов и увеличить их число.

«Ассоциация является независимой площадкой, объединяющей предприятия индустрии. Это позволяет не просто наладить прямой контакт со всеми ключевыми игроками, но и получить их консолидированное экспертное мнение об актуальных технологических вызовах и их пиритизации для компаний-недропользователей. В ответ на это «Рексофт» будет предлагать членам ассоциации наиболее актуальные технологии для решения их задач, а также выстраивать под озвученную проблематику дорожные карты развитие своих продуктов и услуг для заказчиков из ТЭК», – сказала Ольга Макова, директор департамента нефти и газа группы «Рексофт».

«Значение технологической повестки для предприятий, входящих в ассоциацию, с каждым годом повышается. В текущем моменте отдельным стримом идет повестка технологической независимости и импоротзамещения. Для нас важен прямой контакт с лидерами ИТ-индустрии, такими как «Рексофт», для выстраивания взаимодействия с учетом запросов наших членов», – сказал Александр Васильев, директор по развитию ассоциации «Нефтегазовый кластер».

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