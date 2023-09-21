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В Москве стартовал прием заявок на гранты для социально ориентированного бизнеса

В Москве стартовал прием заявок на гранты для социально ориентированного бизнеса. Зарегистрированным в столице предпринимателям предоставят до 3 млн руб. на развитие своих проектов, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Наталья Сергунина.

«За счет финансовой поддержки можно возместить до 75% затрат на аренду помещений, зарплату сотрудников, покупку программного обеспечения, проценты по кредиту или другие цели», — сказала Наталья Сергунина.

Гранты также можно направить на оплату вознаграждения за использование франшизы.

Максимальную сумму — до 3 млн руб. — выделят предприятиям, действующим от трех до пяти лет (на день подачи документов). Для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), зарегистрированных от года до трех лет, предусмотрена выплата до 1 млн руб. Финансовая поддержка тех, кто проработал от шести месяцев до года, составит до 500 тыс. руб.

Оператором субсидий выступает Фонд поддержки социальных проектов. Претенденты на получение грантов должны пройти обучение по одной из образовательных программ фонда. Полный список требований указан в постановлении Правительства Москвы.

Заявки принимаются до 19 октября 2023 г.

Социально ориентированные предприятия Москвы производят значимые для горожан товары и услуги, а также принимают на работу многодетных родителей, выпускников детских домов, людей с инвалидностью и представителей других уязвимых категорий населения.

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