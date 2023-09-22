Группа «Астра» объявила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года

Группа компаний «Астра», один из лидеров российского ИТ-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет финансовые результаты по МСФО с заключением по обзорной проверке за первое полугодие 2023 года.

Ключевые финансовые результаты за 1п 2023 г.: выручка увеличилась в 3,1 раза год к году до 3110 млн руб.; выручка от продуктов экосистемы (все продукты, кроме операционной системы) в абсолютном выражении выросла в 2,8 раза до 198 млн руб.; EBITDA увеличилась в 3,1 раза год к году до 1031 млн руб.; чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза год к году до 1163 млн руб.; скорректированный показатель чистой прибыли увеличился в 2,9 раза год к году до 871 млн руб.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам группы «Астра», сказала: «В первом полугодии 2023 г. наш бизнес продолжил демонстрировать впечатляющие результаты, в том числе по росту выручки. Количество клиентов за отчетный период увеличилось почти в два раза: в первой половине 2023 г. их было 5,2 тыс. компаний, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 3,1 тыс. Сейчас клиентская база группы насчитывает более 19 тыс. уникальных компаний. Увеличение клиентской базы обеспечило кратный рост отгрузок – денежных средств, которые группа получила от передачи прав на лицензионные продукты и от заключения контрактов на предоставление услуг. Этот показатель вырос до 3,4 млрд руб. за шесть месяцев 2023 г. с 1,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Значительное повышение отгрузок в этом отчетном периоде – продолжение позитивного тренда прошлых лет: в 2022 г. они составили 6,4 млрд руб., что в 2,6 раза больше показателя 2021 г. Достижение таких показателей стало возможным благодаря своевременному ответу группы на структурные изменения российского рынка: мы сделали ставку на продуктово-сервисную модель. Значительно расширили собственную продуктовую экосистему, пополнив свой программный стек рядом востребованных решений. Серьезно нарастили количество партнерского программного и аппаратного обеспечения, совместимого с нашими продуктами, а также улучшили сервисы по внедрению и сопровождению ПО. Что важно, усилили наш самый ценный ресурс – кадры: за последние два года команда выросла в 2,3 раза, с 676 человек по итогам первого полугодия 2021 г. до 1,5 тыс. по итогам аналогичного периода этого года. Сейчас в группе работает уже более 1,8 тыс. высококлассных специалистов, более 70% из них – ИТ-специалисты. Уверена, мы продолжим реализовывать стратегию прибыльного роста, укрепляя свои лидирующие позиции как разработчик инфраструктурного программного обеспечения».

Выручка группы увеличилась в 3,1 раза год к году до 3110 млн руб. на фоне продолжающегося перехода компаний на российские ИТ-продукты, ухода иностранных вендоров и государственной поддержки рынка. Вместе с ростом масштабов бизнеса поддержание эффективности остается в приоритете группы: по итогам шести месяцев чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза до 1163 млн руб.