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SmartDev-2023: искусственный интеллект Сбера выведет бизнес на новый уровень

На технологической конференции SmartDev Сбер представил GigaChat API, программный интерфейс доступа к нейросетевой модели GigaChat для бизнеса. Теперь компании могут использовать возможности сервиса Сбера для создания собственных решений и оптимизации процессов. Об этом сообщил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Чтобы упростить и ускорить работу с GigaChat, команда Сбера также подготовила GigaChain (SDK) — адаптированную версию библиотеки LangChain для русского языка с поддержкой GigaChat API, которая позволит разработчикам создавать собственные продвинутые ИИ-приложения, использующие технологии Сбера. Библиотека стандартизирует типовые кейсы использования различных языковых моделей, такие как работа с цепочками, базами знаний и документами, а также содержит в себе набор готовых запросов (промптов) для решения бизнес-задач.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«У бизнеса теперь появляется доступ к нашему искусственному интеллекту, который позволит многим компаниям выйти на новый уровень технологического развития. Решение является полностью российской разработкой, обеспечивает высокое качество работы на русском языке, надёжность и безопасность данных, хранящихся на серверах в России. Мы будем и дальше продолжать поддерживать создание конкретных проектов, основанных на open source, для развития всей ИТ-отрасли».

Для получения доступа к GigaChat API необходимо подать заявку от юридического лица или индивидуального предпринимателя и заключить договор.

Библиотека GigaChain (SDK) доступна на github, однако, чтобы начать работу с нейросетью Сбера, необходимо получить доступ к GigaChat API.

Токен: Kra23dnqDРекламодатель: ПАО СбербанкИНН/ОГРН: 7707083893/1027700132195Сайт: https://www.sberbank.ru/

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