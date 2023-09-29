Половина программистов и сисадминов отказались бы проходить групповое интервью

Групповые собеседования проводят 7% компаний, чаще всего массовый подбор используют при найме линейного складского и торгового персонала. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 500 предприятий и организаций и 3000 экономически активных россиян из всех округов страны.

По данным Исследовательского центра SuperJob, только 28% программистов согласились бы с таким предложением, большинство (54%) отказались бы; 18% воздержались. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

У системных администраторов только так же каждый третий (33%) бы согласился с таким предложением, 51% бы отказались, а 16% воздержались.

Метод групповых интервью используют в подборе рекрутеры 7% компаний. Таким образом чаще всего нанимают складской персонал, курьеров, продавцов, охранников, водителей и операторов контактных центров.

Как относятся к участию в групповом собеседовании соискатели, соглашаются ли они на интервью в присутствии своих прямых конкурентов на должность? Судя по ответам, противников такого метода подбора больше, чем сторонников: 46 и 37% соответственно. И если среди мужчин голоса за и против участия в групповом собеседовании разделились примерно поровну, то среди женщин отказов больше.

Из числа представителей распространенных профессиональных групп больше всего лояльных к массовым интервью — среди диспетчеров и операторов кол-центров (51 и 50% соответственно). Охранников, готовых участвовать в групповом собеседовании, больше, чем не согласных на это (46 и 37 соответственно). Среди водителей и рабочих голоса за и против распределились примерно поровну.

Реже всего групповые интервью считают приемлемым вступительным испытанием главные и линейные бухгалтеры (13 и 16% соответственно). «На мой взгляд, это неуважение к специалисту. Человек и так волнуется, а тут еще и посторонние люди вокруг», — комментируют они.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 106

Время проведения: 19-28 сентября 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 500 респондентов.