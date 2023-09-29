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В Tele2 назначен генеральный директор

«Ростелеком» сообщил о назначении старшего вице-президента по работе с массовым сегментом Антона Годовикова генеральным директором компании Теlе2. Таким образом, «Ростелеком» продолжает реализацию стратегических приоритетов, которая предполагает переход к сегментно-кластерной модели развития с фокусом на клиента и лидерство по эффективности затрат.

Антон Годовиков будет совмещать должности старшего вице-президента по работе с массовым сегментом «Ростелекома», генерального директора Tele2 и главы кластера B2C.

«Назначение Антона Годовикова направлено на формирование единой управленческой структуры кластера B2С и позволит нам объединить экспертизу и лучшие практики для дальнейшего развития на благо клиентов, компании и государства. Мы также продолжаем работать над глубокой интеграцией продуктов мобильной и фиксированной связи с созданием конвергентных предложений и преимуществ для потребителей в соответствии с нашей стратегией. Это добавит нам гибкости, сократит время вывода новых продуктов на рынок и поможет повысить удовлетворенность наших клиентов», — отметил Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».

Алексей Телков, возглавлявший Tele2 с марта 2023 г., покидает компанию.

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