YandexGPT поможет студентам «Практикума» быстрее разобраться в новых темах

«Яндекс практикум» запустил генеративные подсказки для студентов от YandexGPT. Нейросеть объяснит любой сложный момент из теории другими словами и поможет повторить пройденные темы: если студент не понял часть урока, достаточно выделить необходимый фрагмент в тексте и включить сценарий, не отвлекаясь на дополнительные источники.

Генеративные подсказки для студентов «Яндекс практикума» от YandexGPT — это первый кейс применения GPT в сфере ИТ-образования в России. Сейчас в «Практикуме» доступны две функции — «Уточнить у нейросети» и «Краткий пересказ», до конца осени 2023 г. YandexGPT появится и в практических тренажерах: нейросеть поможет найти ошибки в коде и объяснит их.

«Одна из самых важных задач в онлайн-образовании — помочь студентам не сдаться на сложных разделах курса. Для этого в «Практикуме» работает целая команда авторов, наставников и экспертов, а теперь еще и YandexGPT. Благодаря нейросетевым подсказкам обучение в «Практикуме» становится еще более адаптированным под потребности и уровень подготовки каждого студента, а цифровые навыки – доступнее», — сказал Владимир Лазарев, директор по продукту «Яндекс практикума».

«Практикум» улучшает качество образовательных программ и поддерживает мотивацию студентов, обращаясь к технологиям и опыту «Яндекса» в области машинного обучения. Языковая модель обучена на массиве теоретических материалов «Практикума», а качество и точность ответов валидируют эксперты курсов. Новые функции с использованием YandexGPT доступны в веб-версии и в мобильном приложении «Яндекс практикума».

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«Яндекс практикум» — это сервис онлайн-обучения, где каждый может освоить цифровую профессию с нуля или получить новые навыки для дальнейшего профессионального развития. Сейчас на платформе представлено более 80 обучающих программ по более 50 цифровым профессиям. «Практикум» готовит аналитиков данных, веб-разработчиков, бэкенд-разработчиков, инженеров по тестированию, специалистов по data science, дизайнеров, маркетологов и управленцев в ИТ.