ГК «Солар»: 75% российских компаний планируют проводить киберучения для повышения квалификации своих специалистов

По данным исследования ГК «Солар», сотрудники более 50% компаний в России имели опыт участия в киберучениях. Большая часть опрошенных планируют проводить их в будущем со средним бюджетом около 500 тыс. руб. на одного сотрудника.

В опросе приняли участие порядка 100 представителей различных российских организаций, отвечающих за выбор и внедрение продуктов и сервисов по кибербезопасности. В число респондентов вошли коммерческие компании различных сегментов (B2G, B2E, B2B, B2SMB) и организации государственного сектора, включая федеральные и региональные органы власти. География участников исследования охватила Москву (43%) и Санкт-Петербург (14%), а также другие регионы страны (43%).

Как продемонстрировал опрос специалистов, отвечающих за выбор и внедрение продуктов и сервисов по кибербезопасности, 52% российских организаций применяли такой инструмент повышения практических навыков, как киберучения. 75% респондентов намерены проводить их в будущем. Рынок киберучений в России довольно молодой, он имеет тенденцию к росту и огромный потенциал для развития, отмечают эксперты «Солара».

Относительно бюджетов мнения опрошенных разделились. 42% указало, что в расчете на одного сотрудника руководство может потратить до 0,5 млн руб. на киберучения. Около четверти (26%) компаний готовы выделить до 100 тыс. рублей. 13% назвали сумму от 500 тыс. до 1 млн, а остальные 19% — более 1 млн.

Что касается периодичности тренировок, 87% респондентов утверждают, что киберучения необходимо проводить минимум дважды в год. 16% считают, что делать это нужно ежемесячно, 45% — раз в квартал, 26% — каждые полгода. Остальные 13% выбрали вариант «реже раза в год».

«Исследование показало, что большинство российских компаний считают киберучения эффективным инструментом для повышения кибербезопасности. Это связано со взрывным ростом количества и сложности атак хактивистов, задача которых не изощренная монетизация, а грубое разрушение. Чтобы избежать инцидентов с серьезными потерями, командам киберзащиты нужно постоянно совершенствовать навыки отражения кибератак, прежде всего за счет регулярных киберучений. В России большую роль в этом играет платформа «Солар кибермир», на которой уже прошли тренировки более 3 тыс. специалистов. Тема только набирает свою актуальность — по итогам 2023 г. эта цифра может удвоиться», — сказал Евгений Акимов, директор киберполигона «Солар» ГК «Солар».

Судя по количеству сотрудников, которые потенциально могут принять участие в учениях, подразделения по кибербезопасности в основном небольшие. Так, 20% планируют отправить на тренировку одного-двух человек, 37% — до десяти, всего 20% — до пятидесяти, а 21% — больше полусотни.

Как показывает практика «Солара» по проведению киберучений, в среднем по России уровень подготовки ИБ-специалистов явно недостаточный. Между тем, от их практических навыков напрямую зависит уровень защищенности организации. Однако, по мнению 32% участников исследования, для руководства целесообразность подобных тренировок пока не очевидна.

29% отметили сложности в согласовании и неготовность руководства выделять финансирование на подобные мероприятия. 25% пожаловались на нехватку времени в силу высокой загруженности ИТ-специалистов. 21% считает стоимость такой услуги слишком высокой. 8% сослались на отсутствие доверия к внешним провайдерам и предпочитают самостоятельно повышать навыки ИБ-команд.

Несмотря на это, подавляющее большинство представителей российских компаний считает кибертренировки полезными (72%) и эффективными (66%). При этом 69% респондентов уверены, что такие мероприятия помогают повысить уровень защищенности организации.

Эксперты «Солара» отмечают, что представители крупных предприятий видят в киберучениях больше ценности в сравнении с небольшими организациями. Во многом это объясняется тем, что в корпорациях гораздо чаще сталкиваются с сетевыми атаками, беспрецедентный рост которых пришелся на 2022 г. При этом потери от инцидентов вместе с затратами на восстановление сетевой инфраструктуры и информации могут доходить до миллиардов рублей.