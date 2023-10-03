Колледж из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил набор студентов на инженерные специальности

Свыше 430 первокурсников зачислены на ключевые инженерные специальности по итогам приемной кампании – 2023 в «Московский государственный образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК), чья базовая кафедра располагается в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Система среднего профессионального образования, как наиболее гибкая и быстро адаптирующаяся к запросам рынка, сегодня обеспечивает Москву специалистами самых востребованных профессий. К примеру, в связи с динамичным развитием отрасли беспилотных авиасистем МГОК в три раза увеличил набор студентов на специальность «Эксплуатация БАС» – с 25 до 75 человек», – сказал Владислав Овчинский.

Образовательные программы колледжа составлены с учетом конкретных запросов работодателей, что позволяет выпускникам получать предложения от ведущих российских предприятий с возможностью дальнейшего карьерного роста. Абитуриенты выбирали себе будущую профессию по 17 специальностям. Наибольшей популярностью пользовались такие направления, как «Технология машиностроения», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Эксплуатация БАС», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Информационные системы и программирование», «Аддитивные технологии».

«Базовая кафедра МГОК позволяет восполнять дефицит инженерных профессий для инновационных промышленных предприятий. Так, в этом году набор на специальность «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» с 25 человек увеличился до 50», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса «Технополис. Кадровый резерв» располагается на площадке «Печатники» ОЭЗ Москвы с 2018 г. Ежегодно она выпускает около 400–500 студентов.

«Уже 933 человека подали оригиналы аттестатов в МГОК и рекомендованы к зачислению, в прошлом году эта цифра превышала 700 абитуриентов. В приемную кампанию – 2023 г. был расширен набор на ключевые инженерные специальности, например на «Технологию машиностроения» цифра увеличилась с 25 до 75 бюджетных мест. Большим спросом пользуется направление «Мехатроника и мобильная робототехника». На 50 мест абитуриенты подали 274 заявления. Современные молодые люди уже в школе осознают, что успешное карьерное будущее можно построить только на высокотехнологичных производствах и в таких динамично развивающихся отраслях столицы, как авиастроение, двигателестроение и машиностроение», – сказал директор Московского государственного образовательного комплекса Юрий Тарасенко.

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» – это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.