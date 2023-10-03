Платформа «Мастерчейн» первой реализовала размещение ЦФА с привлечением инвестплощадки

На платформе «Мастерчейн» прошел выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) энергосервисной компании «Инко-энерго» с привлечением инвестиционной площадки «ВДело». Впервые широкий круг инвесторов получил возможность забронировать свое участие в будущем выпуске ЦФА через инвестплощадку.

Объем выпуска цифровых финансовых активов составил 10 млн руб. Всего было выпущено 200 ЦФА номиналом 50 тыс. руб. каждый. Срок обращения – 180 дней, ставка – 17% годовых. Все ЦФА были забронированы в течение 30 минут с момента анонсирования выпуска «Инко-энерго» на сайте «Вдело». Для инвесторов также реализован функционал вторичного обращения ЦФА, то есть они могут перепродать актив и досрочно выйти из проекта.

«Привлечение инвестплощадок к выпуску цифровых финансовых активов увеличивает доступность нового финансового инструмента для широкого круга инвесторов и эмитентов. Эмитентам не нужно искать инвесторов заранее, от наличия которых зачастую зависит факт выпуска ЦФА, а последние, в свою очередь, получают доступ к широкому пулу компаний. Успешный выпуск ЦФА «Инко-энерго» с привлечением «Вдело» показал высокий интерес рынка к продукту. Мы готовы работать с различными партнерами и приглашаем к сотрудничеству инвестиционные и агентские площадки», – сказал Иван Оперчук, генеральный директор компании «Мастерчейн».

Техническим консультантом выступила организация «Мы объединяем технологии», юридическом консультантом – Sagrada Legal. В процессе организации выпуска ЦФА также принял участие Международный союз строителей и промышленников (МССП).

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«Мастерчейн» – единственная компания, которая работает на рынке ЦФА сразу по трем направлениям: как оператор информационной системы (ОИС), как вендор и интегратор собственного программного обеспечения (ПО) ОИС ЦФА, а также как консультант по запуску операторского бизнеса (от разработки бизнес-модели до правил ОИС).

16 июня 2023 г. на платформе был произведен выпуск ЦФА на сумму 15 млрд руб. На этот выпуск приходится около 80% рынка ЦФА, находящихся в обороте на начало сентября 2023 г. Кроме того, на сегодняшний день 4 из 10 ОИС работают с использованием ПО «Мастерчейн».

«Мастерчейн» — компания в области разработки и развития блокчейн-решений. Является оператором информационной системы по выпуску ЦФА, а также предоставляет ИТ-платформу для будущих игроков рынка на правах лицензионного ПО. Учреждена 9 апреля 2021 г.