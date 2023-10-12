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Исследование Cloud.ru: ИТ-рынок России в 2022 году вырос на 200 млрд рублей

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru подготовил исследование «Панорама российского IT-рынка». В материале представлен детальный обзор ИТ-рынка в B2B-отрасли, динамика его развития с 2019 г., а также аналитика по уровню концентрации сегментов и роли компаний-лидеров в их развитии.

Согласно исследованию, ИТ-рынок России в 2022 г. вырос на 200 млрд руб. (17,3%) по сравнению с 2021 г. и составил 1,6 трлн руб. Доля ИТ-рынка в ВВП России приближается к 2%, а показатель в мировом ВВП составляет 2,9%. На 500 ведущих компаний отрасли приходится 80% всего ИТ-рынка страны. При этом он продолжает отличаться плотностью и высокой конкурентностью. Средняя динамика роста топовых компаний ИТ-рынка России за весь исследуемый период составила 18,3%.

Наибольший темп прироста в 2022 г. показали облачный сегмент рынка и вычислительная техника (серверы): их объем увеличился более чем на 40%. При этом каждый сегмент российского ИТ-рынка демонстрирует рост свыше 10% в течение 4 лет. Больше половины отрасли растет в среднем более чем на 15%.

Аналитики Cloud.ru также выявили глобальный тренд облачной сферы — расширение продуктового пула провайдеров облачных технологий в комплементарные сегменты, такие как SaaS.

«IT-отрасль остается одной из самых быстрорастущих в российской экономике. Нам удалось разработать уникальную таксономию IT-рынка, которой ранее не существовало в России. В рамках подготовки исследования мы опросили экспертов, которые помогли обозначить важные этапы развития отрасли с 2019 г. В итоге у нас появился мощный инструмент анализа и декомпозиции рынка», — сказал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru.

Лидеры сегментов ИТ-рынка часто демонстрируют более высокий темп роста, чем весь сегмент, и концентрация рынка в большинстве областей увеличивается. Ведущие компании имеют ресурсы на закрытие существующего спроса, а также на его создание и стимулирование. Особенно верно это для компаний, которые создают сложные технологические продукты, такие как AI- и ML-сервисы.

Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании Cloud.ru в соответствующем разделе.

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