Оборот маркетплейса «М.Видео-Эльдорадо» за восемь месяцев 2023 г. вырос в 3,5 раза

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает развитие собственного маркетплейса электроники и сопутствующих товаров. По итогам января-августа 2023 г. оборот платформы увеличился в 3,5 раза относительно того же периода 2022 г. Доля площадки в онлайн-продажах компании удвоилась до 11%, чему способствовали привлечение новых спеллеров, уже 30% из которых работают на УСН (+10 п.п. год-к-году), а также расширение ассортимента техники и комплементарных товаров. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» в рамках профильного маркетплейса предлагает более 140 тыс. партнерских товаров, что вдвое больше показателей 2022 г. За восемь месяцев 2023 г. количество партнеров на площадке выросло в два раза год к году, до более 700. Ассортимент включает как привычные бытовую технику, смартфоны и аксессуары, компьютерную технику, так и комплиментарные категории: электроинструменты, товары для сада, спорта и здоровья, электронные игрушки, камины, товары для авто и спорта. В III квартале 2023 г. в ассортименте также появились новые категории – модульные кухни и компьютерные комплектующие, ассортимент которых вырос за месяц в 10 раз, а на конец 2023 г. будет насчитывать около 10 тыс. наименований.

По итогам восьми месяцев 2023 г. в топ-5 городов по объему продаж маркетплейса вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Наибольшим спросом пользовалась встраиваемая и крупная бытовая техника, в том числе пылесосы и телевизоры, а также электроинструменты. Товары с наибольшей динамикой роста в деньгах в годовом выражении – электросамокаты, телевизоры, садовая техника и смартфоны.

Помимо онлайн-витрины ритейлер предлагает продавцам возможность представления товаров в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Омникальный формат позволяет покупателям принять решение о покупке на основе личного опыта и консультаций, а поставщикам – напрямую взаимодействовать с аудиторией и расширять инструменты продаж. За восемь месяцев 2023 г. на фоне старта продаж на полках магазинов интерес, например, к садовой технике увеличился более чем втрое.

Директор направления цифровизации партнерского опыта и развития ассортимента «М.Видео-Эльдорадо» Александра Иванченко: «Маркетплейс продолжает усиливать ассортимент «М.Видео-Эльдорадо» и выступать уникальной омниканальной площадкой для технологичных товаров. На конец года мы рассчитываем увеличить выбор техники, электроники и сопутствующих товаров на маркетплейсе до 160 тыс. наименований, для чего планируем привлечь еще около 100 новых партнеров. Мы активно работаем как с малым и средним бизнесом, так и партнерами из регионов, которых привлекает развитая логистическая инфраструктура. В июле мы запустили пилотный проект, который позволит получать товары напрямую от продавцов из стран ближнего зарубежья. На первом этапе на маркетплейсе стала доступна электроника и бытовая техника от нескольких продавцов из Казахстана. Группа предлагает поставщикам конкурентный уровень комиссий с продаж и различные форматы работы, в том числе выгодные условия хранения и взаиморасчетов, а также постоянное совершенствование ИТ-инфраструктуры для удобства ведения бизнеса и проведения федеральных промокампаний».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех» и финтех-платформа «Директ кредит». Группа управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.