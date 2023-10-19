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Дмитрий Григорьев назначен техническим директором Step Logic

Дмитрий Григорьев занял должность технического директора системного интегратора Step Logic. Ранее в компании он руководил Департаментом сетевых решений. Его ключевыми задачами в новой должности станет укрепление кадрового состава технической дирекции, взаимодействие ее подразделений, достижение сбалансированного портфеля компетенций, поддержка новых технологических направлений и пресейла. Об этом CNews сообщили представители Step Logic.

Дмитрий пришел в Step Logic в 2022 г. с позиции руководителя Департамента фокусной технической поддержки крупных заказчиков в регионе Россия, Ближний Восток, Африка, центральная Европа Cisco Systems. Перед этим он прошел длинный карьерный и профессиональный путь в Cisco Systems, Hewlett-Packard, «АМТ-груп».

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Дмитрий Григорьев

«Богатый технический и управленческий опыт работы в крупных международных компаниях дает нам уверенность в том, что Дмитрий подхватит и продолжит все лучшее, чем славится наша техническая дирекция и привнесет новое в повседневную работу и развитие, — сказал генеральный директор Step Logic Антон Прокофьев. — Желаю Дмитрию профессиональных успехов и уверен, что опыт, компетенции, авторитет и человеческие качества помогут ему и нам в дальнейшем технологическом развитии, адаптации компании к стремительно меняющимся условиям рынка и удовлетворении потребностей заказчиков».

Станислав Дарчинов, ранее занимавший должность технического директора компании, назначен советником по технической политике «Национальной компьютерной корпорации». В этой должности Станислав будет отвечать за формирование общей технической политики, создание соответствующего текущим запросам рынка единого портфеля решений на основе компетенций экспертов компаний, входящих в ИТ-холдинг НКК. В его зону ответственности войдет определение коммерческой перспективы продуктовых решений, формируемых в рамках объединенных команд специалистов холдинга. Также Станислав займется развитием дистрибуторского бизнеса НКК для расширения технологического портфеля, востребованного на ИТ-рынке.

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Step Logic 30 лет предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Штат – более 600 сотрудников, офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов, сертифицированных отечественными и мировыми производителями. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также услуги по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.

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